Здивуйте себе смаком: рецепт "осіннього" зефіру з гарбузом

Що потрібно для гарбузового зефіру

Для того, щоб приготувати зефір з гарбузом, треба ці інгредієнти:

гарбуз - 100 г;

яйце - 1 шт.;

цукор - 125 г;

лимонна кислота - 1/4 ч. л.;

агар - 6 г;

сік (можна з гарбузового пюре) - 100 мл;

кориця - щіпка;

мускатний горіх - щіпка.

Як готувати зефір з гарбузом

Гарбуз потрібно помити, почистити від шкірки, а потім запекти до розм'якшення. Готовий гарбуз потрібно перебити пюре, а потім викласти на маленьке сито, щоб стікала зайва рідина. Інакше збивати масу для зефіру буде складно.

Але виливати сік в умивальник не потрібно - він також знадобиться для приготування зефіру. В гарбузове пюре всипте 50 г цукру. В окрему миску розбийте яйце, відділивши білок від жовтка.

Оскільки для зефіру жовток не потрібний, додайте білок в пюре з гарбуза. Щоб білок краще збивався, додайте лимонну кислоту або декілька крапель лимонного соку.

В гарбузовий сік всипте решту цукру та агар. Ретельно перемішайте інгредієнти. Гарбузовий сік також можна замінити іншим, створивши унікальне поєднання смаків. Щоб підкреслити гарбузовий присмак солодощів, додайте корицю та мускатний горіх.

Поставте каструлю з гарбузовим соком на вогонь та доведіть рідину до кипіння. Після цього зменште вогонь і варіть сироп до загустіння.

Тим часом збийте гарбузове пюре з білком до пухкої білої маси за допомогою міксера. Густий сироп потрібно обережно влити в збиту масу.

Продовжуйте збивати зефірну масу до стану дуже густої сметани. Тоді суміш потрібно перекласти в кондитерський мішок та зробити спіральки на робочій поверхні.

За три години зефір повністю застигне, стане пружним та пористим. Половинки зефіру можна склеїти між собою або одразу присипати смаколики цукровою пудрою та крохмалем.