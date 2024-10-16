Удивите себя вкусом: рецепт "осеннего" зефира с тыквой

Зефир - популярное лакомство, которое готовят из фруктово-ягодного пюре, яичного белка и сахара. Но приготовить зефир можно не только из фруктов, но и из тыквы.
О том, как готовить зефир с тыквой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Лови Рецепт".
Для того чтобы приготовить зефир с тыквой, нужно эти ингредиенты:
Тыкву нужно помыть, почистить от кожуры, а затем запечь до размягчения. Готовую тыкву нужно перебить пюре, а затем выложить на маленькое сито, чтобы стекала излишняя жидкость. Иначе сбивать массу для зефира будет сложно.
Но выливать сок в умывальник не нужно - он также понадобится для приготовления зефира. В тыквенное пюре всыпьте 50 г сахара. В отдельную миску разбейте яйцо, отделив белок от желтка.
Поскольку для зефира желток не нужен, добавьте белок в пюре из тыквы. Чтобы белок лучше сбивался, добавьте лимонную кислоту или несколько капель лимонного сока.
В тыквенный сок всыпьте оставшийся сахар и агар. Тщательно перемешайте ингредиенты. Тыквенный сок можно заменить другим, создав уникальное сочетание вкусов. Чтобы подчеркнуть тыквенный вкус сладостей, добавьте корицу и мускатный орех.
Поставьте кастрюлю с тыквенным соком на огонь и доведите до кипения жидкость. После этого убавьте огонь и варите сироп до загустения.
Тем временем взбейте тыквенное пюре с белком до пышной белой массы с помощью миксера. Густой сироп нужно осторожно влить во взбитую массу.
Продолжайте взбивать зефирную массу до состояния очень густой сметаны. Затем смесь нужно переложить в кондитерский мешок и сделать спиральки на рабочей поверхности.
Через три часа зефир полностью застынет, станет упругим и пористым. Половинки зефира можно склеить между собой или сразу присыпать вкусности сахарной пудрой и крахмалом.
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