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Здивуйте другу половинку: рецепт приготування печива у вигляді сердець на День закоханих

Як приготувати смачне печиво на День Святого Валентина (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Традиційно 14 лютого всі закохані відзначають День святого Валентина. З нагоди свята можна потішити свою другу половинку чимось смачненьким. Можна приготувати оригінальне печиво у формі серця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Тіана готувати просто".

Що знадобиться

Готується таке хрумке печиво дуже легко вдома та з простих інгредієнтів.

Печиво можна покрити білковою глазур’ю і прикрасити посипанням або візерунками.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • яйця курячі - 3 шт.
  • цукор - 100 г
  • сіль - 2 г
  • сметана - 100 мл
  • борошно - 320 г
  • крохмаль - 40 г
  • розпушувач - 7 г
  • цукор ванільний - 10 г

Легкий спосіб приготування

Спочатку вбийте яйця в миску, насипте сіль, цукор і перемішайте вінчиком. Додайте сметану і знову перемішайте. Всипте просіяне борошно, розпушувач, крохмаль, ванільний цукор і замісіть трохи липке тісто.

Далі викладіть тісто на посипану борошном поверхню, зверху теж присипте його борошном і розкачайте товщиною 5 мм.

Формочкою-сердечком виріжте печиво і викладіть на деко, застелене пергаментом. Випікайте у гарячій духовці при температурі 180°C 12 хвилин.

В кінці готове печиво посипте цукровою пудрою.

Рецепт приготування печива у вигляді сердечок (скриншот)

 

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День Святого ВалентинаприготуванняРецепти