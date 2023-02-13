День Валентина 14 лютого: що заборонено робити, щоб не накликати самотність та біди
14 лютого щороку відзначається День святого Валентина, яке символізує щирі почуття, радість, турботу і найсвітліше почуття - кохання. Окрім традицій обміну подарунками, зізнань у найголовнішому, існує і багато заборон, пов'язаних з цим днем. При цьому стосуються вони, як пар, так і самотніх людей.
Що не можна робити в цей день - дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.
Головні заборони свята
Не можна прикидатися і висловлювати образу або незадоволеність. Навіть якщо ваш партнер не подарував вам, що ви хотіли, не варто висловлювати свою образу і псувати настрій у свято.
У День Валентина не можна сваритись. Сварки та суперечки навіть з друзями продемонструють найгірші риси вашого характеру і відлякають удачу в коханні.
У День Валентина не можна спізнюватися. Це завжди невиховано і неввічливо, але в цей день - такий промах особливо недоречний. А ще кажуть, що так ви спізнитеся "до своєї долі".
Хлопцям не варто дарувати каблучку дівчині, якщо не плануєте просити руки і серця.
Не можна робити банальні подарунки, аби подарувати: тож забудьте про цукерки-сердечки і червоні троянди.
Не можна дарувати занадто дорогі подарунки, щоб не поставити в незручне становище свою другу половинку.
Не засмучуйтеся, якщо 14 лютого ви самотні (фото: freepik)
Якщо ви без пари
Не варто проводити свято на самоті. Кінець-кінцем у вас є друзі, які теж потребують вашої уваги. Тож сходіть у кіно, влаштуйте вечірку вдома чи відправтеся на прогулянку, якщо дозволяє погода.
Не варто зловживати алкоголем і проводити вечір з пляшкою вина - це може тільки погіршити ваш емоційний стан, якщо ви страждаєте від самотності.
Варто утриматись від суму та сліз. Вважається, що це призведе лише до затягування проблем.
Не заздріть тим, хто у парі. Заздрість не притягне у ваше життя нічого хорошого. Краще виявіть любов до себе - подаруйте собі щось миле, приємне чи корисне, подивіться фільм, який давно відкладали. Адже любити себе у цей день так само доречно, як і когось іншого.
І головне: не переживайте з приводу того, що у цей день ви не у стосунках. Так, свято романтики створює певний тиск на психіку, і вам може здатись, що лише вам у цілому світі не щастить у коханні. Але насправді це не так - сприймайте цей час, як шанс налагодити стосунки із собою і переосмислити важливі цінності.
Раніше ми писали, що не можна дарувати на День святого Валентина.
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