Найкращі подарунки на День святого Валентина до 1000 грн: чим порадувати другу половинку

День Валентина вважається найромантичнішим днем майже у всьому світі. У це свято закохані тішать одне одного подарунками і не соромляться проявляти свої почуття публічно. До речі, дата свята не змінилась через перехід України на новий календар, оскільки вона була фіксованою. Тож День Валентина цьогоріч традиційно відзначатимуть 14 лютого.

Квитки на концерт, стенд-ап або в театр

Пари, які вже довго разом, часто стикають із проблемою, що рідко проводять спільно своє дозвілля. У цьому випадку чудовим варіантом для подарунка є квитки на культурну подію - виставу у театрі, концерт улюбленого гурту чи вечір стенд-апу. Перед купівлею квитків, уточніть у коханої людини, чи у неї немає планів на дату заходу.

Ціни на квитки коливаються у межах 200-400 грн, залежно від події та місця проведення (скриншот)

Сертифікат у спа-салон

Якщо ваша кохана людина дуже любить спа-процедури, то сертифікат у салон стане для неї дуже доречним подарунком. Можна завчасно розпитатись, яким процедурам віддає перевагу ваш партнер, або можливо хоче спробувати щось нове. Перед купівлею сертифіката почитайте відгуки, або вибирайте його за рекомендацією знайомих. Якщо хочете потішити свого чоловіка чи хлопця, то йому можна купити сертифікат на масаж.

Багато салонів пропонують подарункові сертифікати (скриншот)

Срібний кулон або підвіска

Ювелірні прикраси - це завжди чудова ідея для подарунка, тим паче, що їх ніколи не буває забагато. Срібні прикраси залишаються доволі доступними у ціні, ще одна перевага - є великий асортимент прикрас, у тому числі в романтичній тематиці.

Ціни на срібні кулони (скриншот)

Сертифікат на косметику або білизну

Якщо вам важко точно визначитись, яку косметику подарувати дівчині чи дружині, то доречніше купити сертифікат і вона самостійно вибере те, що їй потрібно. Також чудовим варіантом є сертифікат у магазин білизни. Якщо ви подарунок вибираєте для чоловіка чи хлопця, то можна подарувати сертифікат на відвідування барбершопу.

Сертифікати на косметику чи білизну (скриншот)

Практичні подарунки

Цей тип подарунків не вважається романтичним, тому їх варто вибирати, якщо тільки точно розумієте, що ваша кохана людина його оцінить.

Варіанти практичних подарунків:

набори для ванної кімнати

колекційний алкоголь

набори для творчості

аксесуари для авто

аромасвічки

аксесуари для занять спортом

гаменець

побутові речі: фен/машинка для стрижки/масажер для обличчя тощо

Навіть дрібничкою можна порадувати кохану людину (фото: Freepik)