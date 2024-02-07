Удивите вторую половинку: рецепт приготовления печенья в виде сердец на День влюбленных

Традиционно 14 февраля все влюбленные отмечают День святого Валентина. По случаю праздника можно порадовать свою вторую половинку чем-нибудь вкусненьким. Можно подготовить оригинальное печенье в форме сердца.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Тіана готувати просто".
Готовится такое хрустящее печенье очень легко дома и с простых ингредиентов.
Печенье можно покрыть белковой глазурью и украсить посыпанием или узорами.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Сначала вбейте яйца в миску, насыпьте соль, сахар и перемешайте венчиком. Добавьте сметану и снова перемешайте. Всыпьте просеянную муку, разрыхлитель, крахмал, ванильный сахар и замесите немного липкое тесто.
Далее выложите тесто на посыпанную мукой поверхность, сверху тоже присыпьте его мукой и раскатайте толщиной 5 мм.
Формочкой-сердечком вырежьте печенье и выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в горячей духовке при 180°C 12 минут.
В конце готовое печенье посыпьте сахарной пудрой.
Ранее мы сообщали о лучших подарках в День святого Валентина, которые стоят до 1000 грн.
Также мы писали, что категорически запрещено делать в День Валентина.