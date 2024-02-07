Здивуйте другу половинку: рецепт приготування печива у вигляді сердець на День закоханих
Традиційно 14 лютого всі закохані відзначають День святого Валентина. З нагоди свята можна потішити свою другу половинку чимось смачненьким. Можна приготувати оригінальне печиво у формі серця.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Тіана готувати просто".
Що знадобиться
Готується таке хрумке печиво дуже легко вдома та з простих інгредієнтів.
Печиво можна покрити білковою глазур’ю і прикрасити посипанням або візерунками.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- яйця курячі - 3 шт.
- цукор - 100 г
- сіль - 2 г
- сметана - 100 мл
- борошно - 320 г
- крохмаль - 40 г
- розпушувач - 7 г
- цукор ванільний - 10 г
Легкий спосіб приготування
Спочатку вбийте яйця в миску, насипте сіль, цукор і перемішайте вінчиком. Додайте сметану і знову перемішайте. Всипте просіяне борошно, розпушувач, крохмаль, ванільний цукор і замісіть трохи липке тісто.
Далі викладіть тісто на посипану борошном поверхню, зверху теж присипте його борошном і розкачайте товщиною 5 мм.
Формочкою-сердечком виріжте печиво і викладіть на деко, застелене пергаментом. Випікайте у гарячій духовці при температурі 180°C 12 хвилин.
В кінці готове печиво посипте цукровою пудрою.
Рецепт приготування печива у вигляді сердечок (скриншот)
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