Здивуйте другу половинку: рецепт приготування печива у вигляді сердець на День закоханих

Традиційно 14 лютого всі закохані відзначають День святого Валентина. З нагоди свята можна потішити свою другу половинку чимось смачненьким. Можна приготувати оригінальне печиво у формі серця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал " Тіана готувати просто ".

Що знадобиться

Готується таке хрумке печиво дуже легко вдома та з простих інгредієнтів.

Печиво можна покрити білковою глазур’ю і прикрасити посипанням або візерунками.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

яйця курячі - 3 шт.

цукор - 100 г

сіль - 2 г

сметана - 100 мл

борошно - 320 г

крохмаль - 40 г

розпушувач - 7 г

цукор ванільний - 10 г

Легкий спосіб приготування

Спочатку вбийте яйця в миску, насипте сіль, цукор і перемішайте вінчиком. Додайте сметану і знову перемішайте. Всипте просіяне борошно, розпушувач, крохмаль, ванільний цукор і замісіть трохи липке тісто.

Далі викладіть тісто на посипану борошном поверхню, зверху теж присипте його борошном і розкачайте товщиною 5 мм.

Формочкою-сердечком виріжте печиво і викладіть на деко, застелене пергаментом. Випікайте у гарячій духовці при температурі 180°C 12 хвилин.

В кінці готове печиво посипте цукровою пудрою.

Рецепт приготування печива у вигляді сердечок (скриншот)