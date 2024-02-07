ua en ru
Ср, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Здивуйте другу половинку: рецепт приготування печива у вигляді сердець на День закоханих

Середа 07 лютого 2024 17:03
UA EN RU
Здивуйте другу половинку: рецепт приготування печива у вигляді сердець на День закоханих Як приготувати смачне печиво на День Святого Валентина (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Традиційно 14 лютого всі закохані відзначають День святого Валентина. З нагоди свята можна потішити свою другу половинку чимось смачненьким. Можна приготувати оригінальне печиво у формі серця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Тіана готувати просто".

Що знадобиться

Готується таке хрумке печиво дуже легко вдома та з простих інгредієнтів.

Печиво можна покрити білковою глазур’ю і прикрасити посипанням або візерунками.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • яйця курячі - 3 шт.
  • цукор - 100 г
  • сіль - 2 г
  • сметана - 100 мл
  • борошно - 320 г
  • крохмаль - 40 г
  • розпушувач - 7 г
  • цукор ванільний - 10 г

Легкий спосіб приготування

Спочатку вбийте яйця в миску, насипте сіль, цукор і перемішайте вінчиком. Додайте сметану і знову перемішайте. Всипте просіяне борошно, розпушувач, крохмаль, ванільний цукор і замісіть трохи липке тісто.

Далі викладіть тісто на посипану борошном поверхню, зверху теж присипте його борошном і розкачайте товщиною 5 мм.

Формочкою-сердечком виріжте печиво і викладіть на деко, застелене пергаментом. Випікайте у гарячій духовці при температурі 180°C 12 хвилин.

В кінці готове печиво посипте цукровою пудрою.

Здивуйте другу половинку: рецепт приготування печива у вигляді сердець на День закоханихЗдивуйте другу половинку: рецепт приготування печива у вигляді сердець на День закоханихЗдивуйте другу половинку: рецепт приготування печива у вигляді сердець на День закоханихЗдивуйте другу половинку: рецепт приготування печива у вигляді сердець на День закоханихЗдивуйте другу половинку: рецепт приготування печива у вигляді сердець на День закоханихЗдивуйте другу половинку: рецепт приготування печива у вигляді сердець на День закоханихРецепт приготування печива у вигляді сердечок (скриншот)

Раніше ми повідомляли про найкращі подарунки на День святого Валентина, які коштують до 1000 грн.

Також ми писали, що категорично заборонено робити в День Валентина.

Читайте РБК-Україна в Google News
День Святого Валентина приготування Рецепти
NEWS
Скандальний трампіст-конспіролог. Хто такий Такер Карлсон, який взяв інтерв'ю у Путіна
Скандальний трампіст-конспіролог. Хто такий Такер Карлсон, який взяв інтерв'ю у Путіна