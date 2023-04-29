Удивит вкусом вас и ваших близких. Бюджетный пляцок-суфле, который готовится за 10 минут (видео)
Хозяйки очень любят быстрые рецепты, потому что они позволяют минимум времени провести на кухне и при этом побаловать вкусным блюдом своих близких. Пляцок-суфле Облако является именно таким вариантом. Он очень легко и быстро готовится, да еще бюджетный - обойдется не дороже 50 гривен.
Рецептом пляцка поделилась известная галицкая хозяйка и автор 35 кулинарных книг Леся Кравецкая у себя на канале YouTube.
Пляцок-суфле Облако
"Предлагаю сделать просто молниеносный в приготовлении и супербюджетный пляцок Облако. И это будут не банальные вафельные коржи, перемазанные сгущенкой. Это будет что-то гораздо интереснее. Удивитесь и вы, и ваши родные", - пишет кулинарка.
Ингредиенты:
- 200 г печенья "К кофе"
- 7 г быстрорастворимого желатина
- 200 мл воды
- 2 пачки желе с клубничным вкусом
- 20 г зеленой кокосовой стружки или крошек вафельных лепешек
Вот такой вид имеет пляцок Облако (скриншот из видео)
Как приготовить
В форму выложите 9 штук печенья, по 3 в ряд. Высыпьте желе в миску и добавьте 200 мл холодной кипяченой воды. Перемешайте и досыпьте 7 граммов быстрорастворимого желатина. Тогда оставьте на 5-10 минут, чтобы желатин набряк.
После этого короткими импульсами нагрейте смесь в микроволновке, постоянно перемешивая. Затем остудите смесь до комнатной температуры и взбивайте миксером приблизительно в течение 5 мин.
Воздушную массу выложите на печенье и разровняйте. Оставьте 1-2 ст. л смеси для украшения пляцка.
На суфле выложите еще 9 штук печенья и прижмите слегка. Затем смажьте сверху остатками смеси и посыпьте крошками из зеленого вафельного коржа. Или можно взять зеленую кокосовую стружку. Поставьте форму в холодильник на 40-45 мин, а затем наслаждайтесь пляцком.
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