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Удивит вкусом вас и ваших близких. Бюджетный пляцок-суфле, который готовится за 10 минут (видео)

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Суббота 29 апреля 2023 08:30
Удивит вкусом вас и ваших близких. Бюджетный пляцок-суфле, который готовится за 10 минут (видео) Как приготовить пляцок Облако (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Хозяйки очень любят быстрые рецепты, потому что они позволяют минимум времени провести на кухне и при этом побаловать вкусным блюдом своих близких. Пляцок-суфле Облако является именно таким вариантом. Он очень легко и быстро готовится, да еще бюджетный - обойдется не дороже 50 гривен.

Рецептом пляцка поделилась известная галицкая хозяйка и автор 35 кулинарных книг Леся Кравецкая у себя на канале YouTube.

Пляцок-суфле Облако

"Предлагаю сделать просто молниеносный в приготовлении и супербюджетный пляцок Облако. И это будут не банальные вафельные коржи, перемазанные сгущенкой. Это будет что-то гораздо интереснее. Удивитесь и вы, и ваши родные", - пишет кулинарка.

Ингредиенты:

  • 200 г печенья "К кофе"
  • 7 г быстрорастворимого желатина
  • 200 мл воды
  • 2 пачки желе с клубничным вкусом
  • 20 г зеленой кокосовой стружки или крошек вафельных лепешек

Удивит вкусом вас и ваших близких. Бюджетный пляцок-суфле, который готовится за 10 минут (видео)Вот такой вид имеет пляцок Облако (скриншот из видео)

Как приготовить

В форму выложите 9 штук печенья, по 3 в ряд. Высыпьте желе в миску и добавьте 200 мл холодной кипяченой воды. Перемешайте и досыпьте 7 граммов быстрорастворимого желатина. Тогда оставьте на 5-10 минут, чтобы желатин набряк.

После этого короткими импульсами нагрейте смесь в микроволновке, постоянно перемешивая. Затем остудите смесь до комнатной температуры и взбивайте миксером приблизительно в течение 5 мин.

Воздушную массу выложите на печенье и разровняйте. Оставьте 1-2 ст. л смеси для украшения пляцка.

На суфле выложите еще 9 штук печенья и прижмите слегка. Затем смажьте сверху остатками смеси и посыпьте крошками из зеленого вафельного коржа. Или можно взять зеленую кокосовую стружку. Поставьте форму в холодильник на 40-45 мин, а затем наслаждайтесь пляцком.

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