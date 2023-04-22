Справжні полтавські галушки із куркою: зірковий шеф-кухар розкрив секрети страви (відео)
Галушки є однією з українських національних страв. Є безліч варіантів їх приготування, втім найбільше славляться полтавські.
Рецептом таких галушок поділився зірковий шеф-кухар Володимир Ярославський на своїй сторінці в Instagram.
Рецепт полтавських галушок із куркою
"Колись я жив в Полтаві і там закохався в їхні галушки з куркою. Смакота, а головний секрет - тісто, яке робили на домашньому кислому молоці. Зараз таке складно знайти. Але я знайшов ідеальний ложковий кефір", - говорить кулінар.
Інгредієнти для рагу на 3 порції:
- 2-3 стегна курки (380-400 г м’якоті)
- 140-160 цибулі
- олія для смаження
- 100 г сметани
- чебрець, сіль та перець
Як приготувати
Стегенця слід зачистити від шкірки й кісток, нарізати шматками приблизно 2*2 см та обсмажити їх на олії.
Важливо, класти шматки на добре розігріту пательню з олією і не мішати їх, а почекати поки вони підсмажаться й утвориться рум’яна скоринка.
Після цього переверніть шматки на іншу сторону.
Гарно підрум‘янене м’ясо перекладіть у сотейник, а на тій самій пательні обсмажте дрібно нарізану цибулю. Вогонь має бути нижче від середнього, а цибуля має вийти духмяна і рум’яна. За бажанням, додайте чебрець.
Готову цибулю додайте до курки у сотейник, залийте водою чи бульйоном на 1-2 см вище ніж продукт і поставте томитися на 1-1.5 години на маленькому вогні.
На середині готування посоліть і поперчіть, а наприкінці, коли частина рідини випарувалася, додайте домашню сметану (20-25%).
Тісто:
- 165 г ложкового кефіру
- 1 жовток
- 250 г борошна
- сіль та 2-2.5 г соди
"Або можна взагалі без жовтка - я помітив, що для цього тіста менше яєць краще. Тоді візьміть кефіру на 10 г більше", - радить Ярославський.
Як приготувати
Кефір змішайте з жовтком та сіллю, додайте просіяне борошно й соду і замішайте швидко тісто.
Відкладіть його буквально на 10 хвилин відпочити.
А тим часом підготуйте пароварку - каструлю з марлею та мискою зверху.
З тіста сформуйте "джгути" діаметром 2 см і наріжте їх у поперек шматочками, які трішки присипте борошном.
Готуйте на пару 2 хвилини.
Відкиньте у посудину, трохи змащену олією.
Коли всі галушки готові, з’єднайте їх з рагу і тушкуйте 3-5 хв. Наприкінці додайте зелень кропу та цибулі.
"Отримуємо галушки у соусі. При необхідності, можна тушкувати трохи довше або доливати бульйон, щоб утворився саме соус", - говорить Ярославський.
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