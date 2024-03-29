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Здешевлюють виробництво. Чим українські FPV-дрони відрізняються від російських

Яка різниця між українськими та російськими дронами (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Дрони - це важлива бойова одиниця у сучасних війнах. І чим більш технологічна розробка, тим краще вона працюватиме проти ворога. І Росія, й Україні постійно працюють над модернізацію БПЛА, що впливає на перебіг бойових дій.

РБК-Україна (проєкт Styler) поспілкувалося з волонтером Геннадієм Міщевським про те, чим російські дрони відрізняються від українських.

 

Яка різниця між українськими та російськими дронами

Геннадій розповідає, що насамперед Росія виготовляє дрони масово, і для цього є цілі заводи.

Проте водночас вони намагаються здешевити виробництво, адже це доволі великі витрати.

"Наприклад, ми робимо дрони з рам з карбону. Карбон - це міцний і легкий матеріал, тому для дронів ідеально підходить. Вони роблять з алюмінію. Я не знаю, наскільки добре вони літають, але це точно дешевше", - пояснює волонтер.

Він додає, що це саме те, чого хочеться в Україні. Чоловік переконаний, що є виробництво, про яке не розповідають. Проте, за його словами, не вистачає окремого виробництва запчастин.

"Щоб такі волонтери, як я, могли купити ці деталі в Україні, а не гнати їх з Китаю. Я знаю, що є певні розробки з пропелерами та рамами. Але поки немає такого серійного виробництва, щоб можна було купити й поставити", - каже Геннадій.

Загалом же не завадило б і більш технологічне виробництво камер, стеків, відеопередавачів тощо, наголошує Міщевський.

Обстріл України 29 березня

Уночі ворог завдав ударів по об'єктах паливно-енергетичного сектору України, випустивши 99 засобів повітряного нападу:

  • 60 дронів типу "Шахед"
  • три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал"
  • дві балістичні ракети "Іскандер-М"
  • дев'ять керованих авіаційних ракет Х-59
  • чотири крилаті ракети "Іскандер-К"
  • 21 крилата ракета Х-101/Х-555

Сили протиповітряної оборони України збили 84 цілі, зокрема 56 безпілотників, 17 крилатих ракет Х-101/Х-555, п'ять керованих авіаційних ракет Х-59 та чотири крилаті ракети "Іскандер-К".

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