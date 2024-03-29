Удешевляют производство. Чем украинские FPV-дроны отличаются от российских

Какая разница между украинскими и российскими дронами

Геннадий рассказывает, что в первую очередь Россия производит дроны массово, и для этого есть целые заводы.

Однако они пытаются удешевить производство, ведь это довольно большие затраты.

"Например, мы делаем дроны из рам из карбона. Карбон - это прочный и легкий материал, поэтому для дронов идеально подходит. Они делают из алюминия. Я не знаю, насколько хорошо они летают, но это точно дешевле", - объясняет волонтер.

Он добавляет, что это именно то, чего хочется в Украине. Мужчина убежден, что есть производство, о котором не рассказывают. Однако, по его словам, не хватает отдельного производства запчастей.

"Чтобы такие волонтеры, как я, могли купить эти детали в Украине, а не гнать их из Китая. Я знаю, что есть разработки с пропеллерами и рамами. Но пока нет такого серийного производства, чтобы можно было купить и поставить", - говорит Геннадий.

В целом же не мешало бы и более технологичное производство камер, стеков, видеопередатчиков и т. д., отмечает Мищевский.

Обстрел Украины 29 марта

Ночью враг нанес удары по объектам топливно-энергетического сектора Украины, выпустив 99 средств воздушного нападения:

60 дронов типа "Шахед"

три аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал"

две баллистические ракеты "Искандер-М"

девять управляемых авиационных ракет Х-59

четыре крылатых ракеты "Искандер-К"

21 крылатая ракета Х-101/Х-555

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 84 цели, в том числе 56 беспилотников, 17 крылатых ракет Х-101/Х-555, пять управляемых авиационных ракет Х-59 и четыре крылатых ракеты "Искандер-К".