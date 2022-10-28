Здала мобільник на ремонт, а майстер "повісив" 4 кредити: як захистити фінансовий номер телефону

До чернівецьких правоохоронців звернулася жінка, яка стала жертвою шахрая - потерпіла залишила свій мобільник на ремонт майстру в магазин електроніки, а той "повісив" на свою клієнтку кілька кредитів.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції Чернівецької області.

Фахівець, який взявся ремонтувати ґаджет, скористався отриманим доступом до конфіденційної інформації жінки та її фінансового мобільного номера, таким чином оформив на її ім'я чотири мікрокредити.

Як з'ясували в ході досудового розслідування слідчі райвідділу поліції та оперативники територіального підрозділу кіберполіції, у залишеному на ремонт пристрої була SIM-картка, а також встановлено додатки інтернет-банкінгу та порталу "Дія".

Майстер - 30-річний мешканець Чернівців - вліз в обліковий запис потерпілої в системі інтернет-банкінгу та на порталі "Дія" і підробив відомості про засоби верифікації особистості.

Зловмисник використав персональні дані клієнтки під час оформлення кредитних договорів на її ім'я.

"Загалом зловмисник отримав чотири мікрокредити в різних фінансових компаніях. Ці кошти було зараховано на банківську карту потерпілої. Маючи доступ до платіжного застосунку клієнтки, порушник розпорядився цими грошима для власних потреб", - йдеться у публікації.

Дії шахрая були кваліфіковані за частиною 1 та 2 статті 361, частиною 3 статті 190, частиною 2 статті 185 та частиною 1 статті 361-2 Кримінального кодексу України.

Чоловіку вже повідомили про підозру у скоєнні вказаних злочинів. Досудове розслідування продовжується.

Поліцейські закликають українців подбати про захист фінансового номера телефону. Як це зробити: