Сдала мобильник в ремонт, а мастер "повесил" 4 кредита: как защитить финансовый номер телефона
К черновицким правоохранителям обратилась женщина, которая стала жертвой мошенника - потерпевшая оставила свой мобильник на ремонт мастеру в магазин электроники, а тот "повесил" на свою клиентку несколько кредитов.
Об этом передали в пресс-службе Национальной полиции Черновицкой области.
Специалист, который взялся ремонтировать гаджет, воспользовался полученным доступом к конфиденциальной информации женщины и ее финансового мобильного номера, таким образом оформил на ее имя четыре микрокредита.
Как выяснили в ходе досудебного расследования следователи райотдела полиции и оперативники территориального подразделения киберполиции, в оставленном на ремонт устройстве была SIM-карта, а также установлены приложения интернет-банкинга и портала "Дія".
Мастер - 30-летний житель Черновцов - влез в аккаунт потерпевшей в системе интернет-банкинга и на портале "Дія" и подделал сведения о средствах верификации личности.
Злоумышленник использовал персональные данные клиентки при оформлении кредитных договоров на ее имя.
"В общей сложности злоумышленник получил четыре микрокредита в разных финансовых компаниях. Эти средства были зачислены на банковскую карту потерпевшей. Имея доступ к платежному приложению клиентки, нарушитель распорядился этими деньгами для собственных нужд", - говорится в публикации.
Действия мошенника были квалифицированы по части 1 и 2 статьи 361, части 3 статьи 190, части 2 статьи 185 и части 1 статьи 361-2 Уголовного кодекса Украины.
Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении указанных преступлений. Досудебное расследование продолжается.
Полицейские призывают украинцев позаботиться о защите финансового номера телефона. Как это сделать:
- запретите удаленный перевыпуск SIM-карты у мобильного оператора или перейдите на контрактное обслуживание;
- не публикуйте свой финансовый номер телефона на платформах объявлений и соцсетях;
- не сообщайте никому коды из SMS от банка или мобильного оператора.
Напомним, ранее в Нацбанке Украины рассказали, как защитить свой банковский счет.
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