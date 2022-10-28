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Сдала мобильник в ремонт, а мастер "повесил" 4 кредита: как защитить финансовый номер телефона

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Черновицкая область, Пятница 28 октября 2022 17:03
Сдала мобильник в ремонт, а мастер "повесил" 4 кредита: как защитить финансовый номер телефона Коллаж РБК-Украина: мастер по ремонту телефонов получил доступ к финансовому мобильному номеру
Автор: Владимир Костырин

К черновицким правоохранителям обратилась женщина, которая стала жертвой мошенника - потерпевшая оставила свой мобильник на ремонт мастеру в магазин электроники, а тот "повесил" на свою клиентку несколько кредитов.

Об этом передали в пресс-службе Национальной полиции Черновицкой области.

Специалист, который взялся ремонтировать гаджет, воспользовался полученным доступом к конфиденциальной информации женщины и ее финансового мобильного номера, таким образом оформил на ее имя четыре микрокредита.

Как выяснили в ходе досудебного расследования следователи райотдела полиции и оперативники территориального подразделения киберполиции, в оставленном на ремонт устройстве была SIM-карта, а также установлены приложения интернет-банкинга и портала "Дія".

Мастер - 30-летний житель Черновцов - влез в аккаунт потерпевшей в системе интернет-банкинга и на портале "Дія" и подделал сведения о средствах верификации личности.

Злоумышленник использовал персональные данные клиентки при оформлении кредитных договоров на ее имя.

"В общей сложности злоумышленник получил четыре микрокредита в разных финансовых компаниях. Эти средства были зачислены на банковскую карту потерпевшей. Имея доступ к платежному приложению клиентки, нарушитель распорядился этими деньгами для собственных нужд", - говорится в публикации.

Действия мошенника были квалифицированы по части 1 и 2 статьи 361, части 3 статьи 190, части 2 статьи 185 и части 1 статьи 361-2 Уголовного кодекса Украины.

Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении указанных преступлений. Досудебное расследование продолжается.

Полицейские призывают украинцев позаботиться о защите финансового номера телефона. Как это сделать:

  • запретите удаленный перевыпуск SIM-карты у мобильного оператора или перейдите на контрактное обслуживание;
  • не публикуйте свой финансовый номер телефона на платформах объявлений и соцсетях;
  • не сообщайте никому коды из SMS от банка или мобильного оператора.

Напомним, ранее в Нацбанке Украины рассказали, как защитить свой банковский счет.

А также перед этим мы писали, что мошенники обворовывают украинцев под видом "єПідтримки", и рассказывали, как различить обман.

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