Сдала мобильник в ремонт, а мастер "повесил" 4 кредита: как защитить финансовый номер телефона

К черновицким правоохранителям обратилась женщина, которая стала жертвой мошенника - потерпевшая оставила свой мобильник на ремонт мастеру в магазин электроники, а тот "повесил" на свою клиентку несколько кредитов.

Об этом передали в пресс-службе Национальной полиции Черновицкой области.

Специалист, который взялся ремонтировать гаджет, воспользовался полученным доступом к конфиденциальной информации женщины и ее финансового мобильного номера, таким образом оформил на ее имя четыре микрокредита.

Как выяснили в ходе досудебного расследования следователи райотдела полиции и оперативники территориального подразделения киберполиции, в оставленном на ремонт устройстве была SIM-карта, а также установлены приложения интернет-банкинга и портала "Дія".

Мастер - 30-летний житель Черновцов - влез в аккаунт потерпевшей в системе интернет-банкинга и на портале "Дія" и подделал сведения о средствах верификации личности.

Злоумышленник использовал персональные данные клиентки при оформлении кредитных договоров на ее имя.

"В общей сложности злоумышленник получил четыре микрокредита в разных финансовых компаниях. Эти средства были зачислены на банковскую карту потерпевшей. Имея доступ к платежному приложению клиентки, нарушитель распорядился этими деньгами для собственных нужд", - говорится в публикации.

Действия мошенника были квалифицированы по части 1 и 2 статьи 361, части 3 статьи 190, части 2 статьи 185 и части 1 статьи 361-2 Уголовного кодекса Украины.

Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении указанных преступлений. Досудебное расследование продолжается.

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