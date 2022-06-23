Как защитить свой банковский счет: рекомендации НБУ

Во время войны злоумышленники не прекращают попыток обманывать граждан. Национальный банк Украины дал простые советы, как защитить свой банковский счет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Ранее Национальный банк предупредил украинцев о двух актуальных схемах мошенничества в военное время. Это "посреднические" услуги от мошенников и SMS-сообщения о поступлении платежа.

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