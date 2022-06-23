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Как защитить свой банковский счет: рекомендации НБУ

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Украина, Четверг 23 июня 2022 07:30
Как защитить свой банковский счет: рекомендации НБУ Фото: НБУ дал рекомендации, как защитить свой банковский счет (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Во время войны злоумышленники не прекращают попыток обманывать граждан. Национальный банк Украины дал простые советы, как защитить свой банковский счет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как защитить свой банковский счет

1. Установите:

  • приложение вашего банка для контроля за расходами
  • двухфакторную авторизацию авторизацию с помощью биометрии и максимальную защиту для банковского приложения
  • PIN-код на SIM-карту с финансовым номером (не используйте комбинации 0000,1111,1234, дату и год рождения)
  • услугу SMS-банкинга для контроля баланса, списаний и зачислений на банковском счете
  • антивирус

Как защитить свой банковский счет: рекомендации НБУ

2. Держите в секрете

  • трехзначный CVV-номер карты (на обороте карты)
  • логин и пароль для авторизации в банковском приложении
  • пароль от телефона, особенно если им можно расплачиваться через цифровые кошельки Google Pay и Apple Pay
  • пароли для авторизации платежей и переводов, поступающих от банка
  • финансовый мобильный номер

Как защитить свой банковский счет: рекомендации НБУ

З. другие полезные советы

  • не храните в телефоне пароль от банкинга, PIN-код от карты и др
  • не используйте PIN-код от карты как пароль или PIN-код от других сервисов
  • откройте виртуальную карту для оплат в интернете и перечислите на нее ограниченное количество денег
  • установите лимит для оплаты в интернете
  • регулярно обновляйте все пароли от всех аккаунтов, содержащих персональные данные
  • используйте биометрические данные
  • для авторизации в банковском приложении и подтверждения платежей, если есть такая возможность
  • регулярно устанавливайте обновления программного обеспечения смартфона, банковского приложения, антивируса и других приложений на смартфоне
  • запретите удаленный перевыпуск SIM-карты у мобильного оператора или перейдите на контрактное обслуживание

Как защитить свой банковский счет: рекомендации НБУ

Ранее Национальный банк предупредил украинцев о двух актуальных схемах мошенничества в военное время. Это "посреднические" услуги от мошенников и SMS-сообщения о поступлении платежа.

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Национальный банк Украины
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