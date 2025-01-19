Здається, що радості більше нема? Де знайти ресурс і як знову захотіти жити повноцінним життям

Де шукати ресурс?

У власному тілі

Тіло - наш перший ресурс. Якщо ви давно не рухалися, навіть коротка прогулянка може оживити вас. Спробуйте зробити зарядку, потанцюйте під улюблену музику або просто дихайте глибоко.

"Навіть базова турбота про себе - регулярний сон, їжа, вода - це потужний фундамент для повернення енергії", - пояснює експерт.

У природі

Відчуйте землю під ногами, вдихніть запах листя чи солоного вітру. Природа завжди наповнює спокоєм і силою.

У спілкуванні

Зателефонуйте тому, хто тебе розуміє. Зустріньтеся з тими, з ким поруч затишно та спокійно.

"Іноді коротка розмова чи обійми можуть повернути віру в себе. Якщо близьких поруч немає, є спільноти, де можна знайти підтримку", - радить лайф коуч.

У творчості

Малюйте, пишіть, співайте, навіть якщо здається, що це безглуздо. Творчість - це канал для виплеску емоцій і наповнення новою енергією.

У нових враженнях

Дозвольте собі спробувати щось нове: відвідати нове місце, скуштувати незвичну страву або почати навчатися чомусь новому.

Як знову захотіти жити?

Прийміть свій стан. Усі ми іноді падаємо. Це нормально. Дозвольте собі бути слабкими, але нагадуйте собі, що ви заслуговуєте на краще.

Знайдіть малесеньку ціль. Не обов’язково будувати грандіозні плани. Почніть з малого: приготуйте смачний сніданок, прочитайте сторінку книги чи просто прогуляйтеся.

Навчіться казати "ні". Інколи ми виснажуємося через те, що живемо для інших, а не для себе. Почніть вибирати те, що важливе саме для вас.

Дайте собі час. Повернення до повноцінного життя - це не гонка. Йдіть у своєму темпі, і маленькі кроки приведуть вас до великих змін.

"Найголовніше - пам’ятайте, що навіть у найтемніші моменти ви не самотні. Ви сильніші, ніж думаєте. І ваше повноцінне життя вже чекає на вас, варто лише зробити перший крок", - резюмує Віталій Курсік.