Скільки потрібно часу, щоб виробити звичку, і чи можна це зробити швидше?

Багато людей прагнуть змінити своє життя через нові звички, але часто стикаються з тим, що закріплення нової поведінки займає більше часу, ніж очікувалося. Скільки насправді потрібно часу, щоб виробити звичку, та чи є спосіб зробити це швидше?

Скільки потрібно часу, щоб виробити нову звичку та як зробити це швидко, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Скільки потрібно часу, щоб сформувати звичку

Довгий час існувала думка, що для формування звички потрібно 21 день. Цей міф виник після публікації книги пластичного хірурга Максвела Мальца в 1960-х роках.

Він зауважив, що його пацієнти звикали до свого нового вигляду приблизно за три тижні. Але це не має прямого відношення до формування звичок.

Сучасні дослідження, зокрема робота психолога Філіппі Лаллі з Університетського коледжу Лондона, показують, що в середньому на формування звички йде 66 днів. Однак це дуже індивідуально:

Прості звички (наприклад, пити воду після пробудження) можуть закріпитися на 21 день.

Складніші звички (регулярні тренування, зміна харчування) можуть потребувати 3 місяці або більше.

Чи можна прискорити формування звички?

Розбийте процес на маленькі кроки

Замість того, щоб братитися за велику ціль відразу, почніть із малого. Наприклад, якщо ви хочете бігати щоранку, почніть із 5-хвилинної пробіжки.

Регулярність - ключ до успіху

Повторення - основа формування звички. Виконуйте дію щодня або б хоча через день. Чим частіше ви це робіть, тим швидше звичка закріплюється.

Прив'яжіть нову звичку до вже існуючої

Цей метод називається "стекінг звичок" (habit stacking). Наприклад, після очищення зубів щоранку зробіть 10 присідань.

Використовуйте позитивне підкріплення

Заохочуйте себе за утримання нової звички. Це може бути похвала або маленький подарунок.

Контролюйте прогрес

Ведіть щоденник або трекер звичок, щоб побачити, наскільки добре ви рухаєтеся.

Що може завадити виробленню звички?

Нереалістичні очікування. Якщо ви ставите занадто високу планку, то швидко зневіритеся.

Непослідовність. Пропуск навіть одного дня може уповільнити прогрес.

Негативне оточення. Якщо ваше оточення критикує чи висміює ваші нові звички, це ускладнить процес.

Чи потрібно рівно 66 днів?

Не обов'язково. Усе залежить від:

Складності звички. Чим простіша дія, тим швидше вона стає автоматичною.

Вашої мотивації. Чим сильніше ви бажаєте закріпити нову звичку - тим швидше ви рухаєтеся.

Особистість. Вільний час, енергія та підтримка оточення впливають на темпи формування звички.