Кажется, что радости больше нет? Где найти ресурс и как снова захотеть жить полноценной жизнью

Иногда жизнь накрывает волной бессилия. Нет ни энергии, ни желания что-либо менять. Дни сливаются в однообразный поток, и кажется, что радости больше не найти. Но даже в таких моментах есть выход. Главное - позволить себе сделать первый шаг к переменам.
Как снова захотеть жить полноценной жизнью и найти для этого ресурс, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
В собственном теле
Тело - наш первый ресурс. Если вы давно не двигались, даже короткая прогулка может оживить вас. Попробуйте сделать зарядку, потанцуйте под любимую музыку или просто дышите глубоко.
"Даже базовая забота о себе - регулярный сон, еда, вода - это мощный фундамент для возвращения энергии", - объясняет эксперт.
В природе
Почувствуйте землю под ногами, вдохните запах листьев или соленого ветра. Природа всегда наполняет спокойствием и силой.
В общении
Позвоните тому, кто тебя понимает. Встретьтесь с теми, с кем рядом уютно и спокойно.
"Иногда короткий разговор или объятия могут вернуть веру в себя. Если близких рядом нет, есть сообщества, где можно найти поддержку", - советует лайф коуч.
В творчестве
Рисуйте, пишите, пойте, даже если кажется, что это бессмысленно. Творчество - это канал для выплеска эмоций и наполнения новой энергией.
В новых впечатлениях
Позвольте себе попробовать что-то новое: посетить новое место, попробовать необычное блюдо или начать учиться чему-то новому.
Примите свое состояние. Все мы иногда падаем. Это нормально. Позвольте себе быть слабыми, но напоминайте себе, что вы заслуживаете лучшего.
Найдите маленькую цель. Необязательно строить грандиозные планы. Начните с малого: приготовьте вкусный завтрак, прочитайте страницу книги или просто прогуляйтесь.
Научитесь говорить "нет". Иногда мы истощаемся из-за того, что живем для других, а не для себя. Начните выбирать то, что важно именно для вас.
Дайте себе время. Возвращение к полноценной жизни - это не гонка. Идите в своем темпе, и маленькие шаги приведут вас к большим изменениям.
"Самое главное - помните, что даже в самые темные моменты вы не одиноки. Вы сильнее, чем думаете. И ваша полноценная жизнь уже ждет вас, стоит только сделать первый шаг", - резюмирует Виталий Курсик.
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