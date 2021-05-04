Зброя моя буде - у словах: стих 8-классника из Николаева растрогал сеть (видео)
Школьник из Николаева написал стихотворение об украинском языке, с которым принял участие в конкурсе имени Петра Яцика, канадского предпринимателя украинского происхождения, мецената и филантропа. Произведение ученика 8 класса Игоря Божко вызвало в сети восторженные отзывы.
Видео декламации опубликовано на Facebook-странице школьника.
Как рассказал ученик школы №44, расположенной в микрорайоне Кульбакино, он как финалист Марафона по украинскому языку им. П. Яцика принял участие в конкурсе "Украинский язык - важен", в категории - декламация собственного стихотворения.
Кроме прочтения стиха под названием "Моя зброя", Божко в ролике рассказал о себе, о любви к украинской музыке, литературе, о посещениях мероприятий с участием поэтов и писателей.
В произведении школьник призвал не разделять украинцев по месту регионального проживания, и отметил важность языка, который является также и символическим духовным оружием - для защиты от нападок врагов и победы над ними.
"Хоча й живу на Півдні, не кажіть - "южанін",
Не вішайте на мене ярликів
Бо й селянин українець, і містянин
Усі - нащадки мужніх козаків...
…А найважливіше для мене - моя мова,
Яку ми захищаємо віки.
Вона - моя ознака і основа,
Її не подолають вороги!
І я вестиму битву свою чесно,
А зброя моя буде - у словах…"
Видео: николаевский школьник Игорь Божко поразил трогательным стихом "Моя зброя" об украинском языке
Мама мальчика Светлана Божко также прокомментировала стихотворение сына.
"Именно такой язык слышат от нашей семьи. К сожалению, реакция разная, но мы научили сына гордиться украинским языком... Наш язык - это наше будущее", - цитирует слова женщины местное издание "Корабелов. Инфо".
В видео была использована песня Виктора Винника и МЭРИ "Я Z України".
"Всех искренне благодарю! С Украиной в сердце!" - написал Игорь.
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