Зброя моя буде - у словах: стих 8-классника из Николаева растрогал сеть (видео)

Школьник из Николаева написал стихотворение об украинском языке, с которым принял участие в конкурсе имени Петра Яцика, канадского предпринимателя украинского происхождения, мецената и филантропа. Произведение ученика 8 класса Игоря Божко вызвало в сети восторженные отзывы.

Как рассказал ученик школы №44, расположенной в микрорайоне Кульбакино, он как финалист Марафона по украинскому языку им. П. Яцика принял участие в конкурсе "Украинский язык - важен", в категории - декламация собственного стихотворения.

Кроме прочтения стиха под названием "Моя зброя", Божко в ролике рассказал о себе, о любви к украинской музыке, литературе, о посещениях мероприятий с участием поэтов и писателей.

В произведении школьник призвал не разделять украинцев по месту регионального проживания, и отметил важность языка, который является также и символическим духовным оружием - для защиты от нападок врагов и победы над ними.

"Хоча й живу на Півдні, не кажіть - "южанін",

Не вішайте на мене ярликів

Бо й селянин українець, і містянин

Усі - нащадки мужніх козаків...

…А найважливіше для мене - моя мова,

Яку ми захищаємо віки.

Вона - моя ознака і основа,

Її не подолають вороги!

І я вестиму битву свою чесно,

А зброя моя буде - у словах…"

Видео: николаевский школьник Игорь Божко поразил трогательным стихом "Моя зброя" об украинском языке

Мама мальчика Светлана Божко также прокомментировала стихотворение сына.

"Именно такой язык слышат от нашей семьи. К сожалению, реакция разная, но мы научили сына гордиться украинским языком... Наш язык - это наше будущее", - цитирует слова женщины местное издание "Корабелов. Инфо".

В видео была использована песня Виктора Винника и МЭРИ "Я Z України".

"Всех искренне благодарю! С Украиной в сердце!" - написал Игорь.