Зброя моя буде - у словах: вірш 8-класника з Миколаєва розчулив мережу (відео)

Школяр з Миколаєва написав вірш про українську мову, з яким взяв участь у конкурсі імені Петра Яцика, канадського підприємця українського походження, мецената і філантропа. Твір учня 8 класу Ігоря Божка викликав в мережі захоплені відгуки.

Як розповів учень школи № 44, розташованої в мікрорайоні Кульбакіно, він як фіналіст марафону з української мови ім. П.Яцика взяв участь у конкурсі "Українська мова - важлива", у категорії - декламація власного вірша.

Крім прочитання вірша під назвою "Моя зброя", Божко в ролику розповів про себе, про любов до української музики, літератури, про відвідування заходів за участю поетів і письменників.

У творі школяр закликав не розділяти українців за місцем регіонального проживання, та наголосив на важливості мови, яка є також і символічною духовною зброєю - для захисту від нападок ворогів та перемоги над ними.

"Хоча й живу на Півдні, не кажіть - "южанін",

Не вішайте на мене ярликів

Бо й селянин українець, і містянин

Усі - нащадки мужніх козаків...

…А найважливіше для мене - моя мова,

Яку ми захищаємо віки.

Вона - моя ознака і основа,

Її не подолають вороги!

І я вестиму битву свою чесно,

А зброя моя буде - у словах…"

Відео: Миколаївський школяр Ігор Божко вразив зворушливим віршем "Моя зброя" про українську мову

Мама хлопчика Світлана Божко також прокоментувала вірш сина.

"Саме таку мову чують від нашої родини. На жаль, реакція різна, але ми навчили сина пишатися українською... Наша мова - це наше майбутнє", - цитує слова жінки місцеве видання "Корабелов. Инфо".

У відео була використана пісня Віктора Винника і МЕРІ "Я Z України".

"Усім щиросердо дякую! З Україною в серці!"- написав Ігор.