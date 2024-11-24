Як сьогодні виглядає Кортні Кокс - та сама Моніка з серіалу "Друзі" (фото)

Кортні Кокс - відома американська акторка, продюсерка і режисерка, яку багато хто пам'ятає як Моніку Геллер у серіалі "Друзі" .

Чим сьогодні живе 60-річна знаменитість та як вона виглядає - читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Кар'єра

Кортні народилася у багатій родині: її батько - успішний бізнесмен, а мати - домогосподарка. Зірка має двох старших сестер, брата, а також дев'ятьох зведених братів і сестер. Батьки знаменитості розлучилися у 1974 році, і після переїзду батька до Флориди вихованням Кортні зайнялася мати.

Після закінчення середньої школи Кокс вступила до університету Вернон у Вашингтоні, і вона почала вивчати архітектуру і дизайн інтер'єрів. Через рік знаменитість вирішила завершити навчання та розпочати кар'єру моделі. Уже в цей час,у період перших кроків у моделінгу, Кокс зацікавилася акторством і стала докладати зусиль, аби позбутися південного акценту.

Кортні Кокс (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

На зйомках фільму "Крик" акторка познайомилася з Девідом Аркеттом, і у червні 1999 року вийшла за нього заміж, змінивши своє прізвище на Аркетт. У червні 2004 року у пари народилася донька Коко Аркетт, і хрещеною мамою дівчинки стала Дженніфер Еністон - колега Кортні по серіалу "Друзі".

У 2012 році стало відомо про розлучення пари, а наступного року Кокс остаточно розійшлася з чоловіком і повернула собі дошлюбне прізвище.

Що публікує у своїх соцмережах Кортні Кокс (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

Кортні Кокс у серіалі "Друзі"

Героїня акторки - Моніка Геллер - працює шеф-кухаркою та обожнює свою роботу. Персонажка кардинально схудла, оскільки підслухала, як Чендлер, інший головний герой "Друзів", назвав її гладкою.

У серіалі Моніку показують як персонажку, яка обожнює чистоту і є справжнім педантом. Вона завжди дуже організована, стурбована порядком, любить азартні ігри, але ненавидить програвати. На тлі надмірної повноти у минулому Геллер має комплекси, яких старанно намагається позбутися.

Цікаво, що Моніка - єдина з усіх головних героїнь серіалу, яка не була вагітною.

Кортні Кокс у серіалі "Друзі" у 2004 році (фото: Кіноріум)

Соцмережі Кортні Кокс та життя зараз

За сторінкою селебриті в Instagram стежать понад 15 мільнонів користувачів, і вона активно тішить підписників свіжим контентом. Зокрема, Кокс публікує яскраві відео з домашніми улюбленцями, ділиться сміливими модними перевтіленнями, а також архівними кадрами.

Що публікує у своїх соцмережах Кортні Кокс (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

Кортні Кокс зі своєю донькою Коко (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

Вона часто викладає знімки зі своєю донькою Коко,а також - подругою та хрещеною мамою її дитини Дженніфер Еністон. Окрім того, на сторінці знаменитості можна знайти й інші кадри з акторами серіалу "Друзі".

Кортні Кокс і Дженніфер Еністон (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

Кортні Кокс і Ліза Кудроу (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

У коментарях фани не шкодують для селебриті компліментів і пишуть, що вона має просто фантастичний вигляд у свої 60.

З контенту Кортні у мережі можна зрозуміти, що вона й надалі активно займається своєю творчо-професійною діяльністю.

Кортні Кокс 60 років, і вона має просто неймовірний вигляд (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)