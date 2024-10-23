"Збори ОСББ". Лебіга і Янович знімаються у новому фільмі: коли він вийде

У Києві розпочались зйомки передноворічної комедії "Збори ОСББ", у якому зіграють Євген Янович, Ольга Сумська, Олександр Рудинський та інші зіркові актори. Крім того, ця картина стане кінодебютом для Міші Лебіги.

Про що фільм "Збори ОСББ"

За сюжетом фільму, жителі звичайного будинку збираються, щоб обговорити купівлю спільного генератору на зиму.

Однак його потужності на всіх не вистачить, а питання "кого залишити без тепла" загострює старі конфлікти та провокує сварки, які переростають у непримиренне протистояння.

За жанром це - сатирична комедія. І це сатира не над кимось, як говорить виконавець однієї з центральних ролей Олександр Рудинський , а над самим собою.

"Погодьтесь, інколи нам складно брати на себе відповідальність, значно легше знайти когось, хто зробить щось за нас. Особливо це питання стосується колективу. В колективі завжди легше запропонувати, ніж виконати. А знайти спільний знаменник, коли навколо абсолютно різні люди - це ще те випробування. "Збори ОСББ" - це історія саме про це", - коментує актор.

кадри зі зйомок (фото: instagram.com/osbb.film)

Хто грає у кіно і коли його можна буде побачити

Окрім вище згаданих Яновича, Сумської і Рудинського, який, до слова, вперше зіграє в одному фільмі з дружиною Марією (теж акторкою), у комедії знімаються Ангеліна Самчик, Ігор Портянко, Михайло Кукуюк, Ніна Набока, Віктор Жданов, Антоніна Хижняк та інші.

"Мені здається, що такого ще не було: ні по строках реалізації, ні по зібраному акторському складу, ні по ступеню актуальності. Це точно те, на що я б і сам пішов в кінотеатр. Чекайте! Бо у мене, наприклад, є гарна чуйка, що може вийти дуже близьке нам всім кіно", - лаконічно і з усмішкою коментує Женя Янович.

кадри зі зйомок (фото: instagram.com/osbb.film)

Режисером стрічки став Мітя Шмурак, а продюсерами Іван Мелашенко, який долучився до фільмів "Інфоголік" та "Бурштинові Копи", Єгор Олесов ("Мавка.Лісова Пісня" і "Захар Беркут") та Павло Черепін ("Кібервійна 2022").

На великих екранах у українських кінотеатрах фільм можна буде побачити з 12 грудня 2024 року.