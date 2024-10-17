"Кіноколо": топ-6 кращих українських фільмів, які треба подивитися

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, які фільми були відзначені цією премією у минулих роках і чому їх варто подивитися.

"Ля Палісіада" (2023)

Ця картина знята у жанрі пострадянського нуару. Фільм розповідає про розслідування вбивства міліціонера, яке розгортається за лічені місяці до скасування смертної кари.

Робота над проектом тривала 5 років. Виробництво фільму було підтримано Державним агентством України з питань кіно. Для створення атмосфери 1990-х років автори об'єднали зйомку на магнітну стрічку із сучасними цифровими технологіями.

"Памфір" (2022)

Фільм був знятий до початку вторгнення РФ і "став одним із найважливіших художніх висловлювань про нинішню Україну - про незламний дух і силу до життя".

Леонід - заробітчанин і в минулому контрабандист на прізвисько Памфір, який мешкає в маленькому селі на кордоні з Румунією. Він повертається із заробітків в Україну напередодні свята Маланки. У нього є дружина, син та бажання й надалі чесно заробляти гроші. Але випадок із сином змушує його повернутися до кримінального минулого. Корупція, боротьба за владу, конкуренція серед контрабандистів - це дуже важливе тло, на фоні якого розгортається ця історія.

"Стоп-Земля" (2021)

Стрічка присвячена підліткам і показує, як молоде покоління долає різні емоційні потрясіння, пов'язані зі вступом у доросле життя.

Шістнадцятирічна Маша навчається у 11-му класі звичайної київської школи. Дівчина трохи сором'язлива, але друзі Сеня та Яна допомагають героїні впоратися з боязкістю. Вона переживає через випускні іспити, що насуваються, але ще більше - через романтичні почуття до однокласника Сашка. Тепер школярці доведеться вийти із зони комфорту та з'ясувати, чи взаємне це кохання.

"Атлантида" (2020)

Найкращий фільм конкурсної програми 76-го Венеціанського кінофестивалю "Горизонти" розповідає про Донбас 2025 року. Війна завершилася і регіон після стількох років бойових дій стає непридатним для життя. Тепер українцям треба навчитися, як бути далі після всіх втрат, смерті серед розрухи. Це доводиться робити і герою "Атлантиди" - солдату з посттравматичним розладом, який повертається до рідного міста на Донбасі.

Зазначимо, усі ролі у стрічці Валентина Васяновича виконують непрофесійні актори, серед яких ветерани АТО, солдати ЗСУ та волонтери.

"Додому" (2019)

Драма, яка здобула численні нагороди на фестивалях. Зокрема, серед них головні призи Одеського міжнародного кінофестивалю (OIFF), Міжнародного кінофестивалю у Бухаресті (BIFF) та Національної премії кінокритиків "Кіноколо".

Події фільму відбуваються у сучасній Україні. У кримського татарина Мустафи помирає син. Він приїжджає до столиці, щоб забрати тіло Назима та поховати його у Криму за мусульманськими традиціями.

"Донбас" (2018)

Трагікомедія "Донбас" заснована на документальних матеріалах та реальних історіях, що сталися на сході України. Світова прем'єра фільму відбулася навесні 2018 року у рамках Каннського фестивалю.

Це ланцюжок з 13 епізодів, що перетікають з одного в інший, а також відтворюють в ігровому кіно історії, які відбулися на Сході України в 2014-2015 роках.