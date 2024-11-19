"Збори ОСББ": дивіться перший тизер новорічної комедії з Сумською і Яновичем

Днями у Києві завершились зйомки новорічної комедії "Збори ОСББ" , у якій топові українські актори - Ольга Сумська, Женя Янович, Олександр Рудинський та блогер Михайло Лебіга, для якого ці зйомки стали дебютною роллю в повнометражному кіно. Вони зіграли сусідів, які, вирішуючи питання купівлі генератора, натрапляють на інші злободенні питання.

Як з’явилася ідея фільму

"Щойно зʼявилась ідея фільму, і ми почали розказувати про неї друзям та партнерам, то реакція у всіх була однакова: "О, а у мене в чаті будинку якраз сьогодні обговорювали те саме!", "А у мене з сусідами така ж смішна ситуація сталася!". Буквально всім історія про суперечки сусідів була близькою і одразу викликала таке пожвавлення. Я дуже добре пам'ятаю, як вперше ми розказали історію Жені Яновичу, і він одразу сказав: "Це треба знімати". Ця підтримка була вкрай важливою", - зізнається генеральний продюсер студії "Мамахихотала" Іван Мелашенко.

Команда писала сценарій по 12 годин на день. Крім того, автори фільму ночами ще й читали будинковий чат в Viber, обираючи звідти найсмішніші цитати.

Автори фільму зізнаються: найважче було знайти час для зйомок, коли всі актори будуть вільні, адже кожен знімальний день всі 11 головних героїв історії у кадрі.

Хто знявся у фільмі "Збори ОСББ"

Персонажів передноворічної історії зіграли:

Євгеній Янович ("Бурштинові копи", "Інфоголік")

Антоніна Хижняк ("Спіймати Кайдаша", "Перші дні")

Олександр Рудинський ("Перші ластівки", "Носоріг")

Марія Рудинська ("Найкращі вихідні", "Кіборги")

Михайло Кукуюк ("Свінгери", "Наші котики")

Ангеліна Самчик, Ігор Портянко ("Бурштинові копи", "Крашанка")

Ольга Сумська ("Кріпосна", "Любов і блогери")

Ніна Набока ("Будинок Слово. Нескінчений роман", "Уроки толерантності")

Віктор Жданов ("Спіймати Кайдаша", "Щедрик")

Михайло Лебіга

Продюсерами фільму виступили Іван Мелашенко ("Інфоголік", "Бурштинові копи"), Єгор Олесов ("Мавка. Лісова пісня", "Зірки за обміном", "Захар Беркут", "Ціна правди") та Павло Черепін ("Кібервійна 2022").

Додамо, що фільм "Збори ОСББ" можна буде дивитися у українських кінотеатрах з 12 грудня.

Кадри зі зйомок фільму "Збори ОСББ" (фото: Green Light Films)