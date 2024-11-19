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"Збори ОСББ": смотрите первый тизер новогодней комедии с Сумской и Яновичем

Вторник 19 ноября 2024 09:47
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"Збори ОСББ": смотрите первый тизер новогодней комедии с Сумской и Яновичем Съемки фильма "Збори ОСББ" (фото: Green Light Films)
Автор: Катерина Собкова

На днях в Киеве завершились съемки новогодней комедии "Збори ОСББ", в которой топовые украинские актеры - Ольга Сумская, Женя Янович, Александр Рудинский и блогер Михаил Лебига, для которого эти съемки стали дебютной ролью в полнометражном кино. Они сыграли соседей, которые решая вопросы покупки генератора, сталкиваются с другими злободневными вопросами.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает посмотреть первый тизер картины и рассказывает любопытные факты о ней.

Как появилась идея фильма

"Как только появилась идея фильма, и мы начали рассказывать о ней друзьям и партнерам, то реакция у всех была одинаковая: "О, а у меня в чате дома как раз сегодня обсуждали то же самое!", "А у меня с соседями такая же смешная ситуация произошла!". Буквально всем история о спорах соседей была близка и сразу вызвала такое оживление. Я очень хорошо помню, как впервые мы рассказали историю Жене Яновичу, и он сразу сказал: "Это нужно снимать". Эта поддержка была крайне важной", - признается генеральный продюсер студии "Мамахохотала" Иван Мелашенко.

Команда писала сценарий по 12 часов в день. Кроме того, авторы фильма по ночам еще и читали домовой чат в Viber, выбирая оттуда самые смешные цитаты.

Авторы фильма признаются: тяжелее всего было найти время для съемок, когда все актеры будут свободны, ведь каждый съемочный день все 11 главных героев истории в кадре.

Кто снялся в фильме "Збори ОСББ"

Персонажей предновогодней истории сыграли:

  • Евгений Янович ("Бурштинові копи", "Інфоголік")

  • Антонина Хижняк ("Спіймати Кайдаша", "Перші дні")

  • Александр Рудинский ("Перші ластівки", "Носоріг")

  • Мария Рудинская ("Найкращі вихідні", "Кіборги")

  • Михаил Кукуюк ("Свінгери", "Наші котики")

  • Ангелина Самчик, Игорь Портянко ("Бурштинові копи", "Крашанка")

  • Ольга Сумская ("Кріпосна", "Любов і блогери")

  • Нина Набока ("Будинок Слово. Нескінечний роман", "Уроки толерантності")

  • Виктор Жданов ("Спіймати Кайдаша", "Щедрик")

  • Михаил Лебига

Продюсерами фильма выступили Иван Мелашенко ("Інфоголік", "Бурштинові копи"), Егор Олесов ("Мавка. Лісова пісня", "Зірки за обміном", "Захар Беркут", "Ціна правди") и Павел Черепин ("Кібервійна 2022").

Добавим, что фильм "Збори ОСББ" можно будет посмотреть в украинских кинотеатрах с 12 декабря.

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Кадры со съемок фильма "Збори ОСББ" (фото: Green Light Films)

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