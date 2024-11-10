Топ-7 нових хорорів, від яких волосся стає дибки, якщо дивитися на самоті
Чи готові ви до жаху, який змусить ваше серце битися частіше? Якщо ви любите дивитися фільми, які викликають холодний піт і тривогу, коли ви одні в кімнаті, цей список для вас!
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас топ-7 нових хоррорів, які створені саме для того, щоб змусити відчувати справжній страх на самоті.
Субстанція (2024)
Науково-фантастичний хорор з елементами драми, що розповідає історію Елізабет Спаркл, популярної телеведучої, яка після завершення кар'єри зіштовхується з великими змінами у своєму житті. Після того, як продюсер пропонує їй піти на пенсію, вона відкриває для себе "Субстанцію" - таємничий препарат для реплікації клітин, що дозволяє створити молоду версію себе. Однак після використання цього препарату починаються непередбачувані наслідки, коли з'являється інша жінка, Сью, яка є частиною її свідомості.
Максин XXX (2024)
Події розгортаються у 1980-х, де головна героїня Максин Мінкс вирушає до Лос-Анджелеса, щоб стати зіркою. Але шлях до слави в Голлівуді стає небезпечним, адже Максин опиняється в центрі жахливих подій, коли на горизонті з'являється невідомий переслідувач. Фільм обіцяє насичену атмосферу, деякі нові обличчя, як-от Елізабет Дебікі та Кевін Бейкон, і багато темного гумору та напруження, притаманного цій серії.
Доглядачі (2024)
Фільм розповідає про дивний будинок, який має зловісну історію. Головні герої, які працюють доглядачами цієї старої споруди, стикаються з паранормальними явищами та розкривають страшні таємниці, пов'язані з її минулим. Картина обіцяє атмосферу напруги, зловісну обстановку та несподівані повороти, роблячи її цікавим вибором для шанувальників жахів і містики.
Безкрайній басейн (2023)
Психологічний трилер, де подружня пара вирушає на екзотичний курорт, щоб відновити стосунки, але випадковий інцидент розкриває небезпечний бік курорту. Головні герої стають учасниками жорстоких і загадкових подій, а їхнє життя набуває незворотного повороту.
Побачення з монстром (2023)
Комедійний хоррор, в якому головна героїня вирушає на незвичайне побачення з монстром, не підозрюючи, що це стане початком її найнебезпечнішого пригоди. В ході дії вона стикається з кумедними, але водночас страшними ситуаціями, які випробовують її сміливість і вміння боротися з потворами.
Свіжина (2022)
Чорна комедія з елементами жахів, яка розповідає про групу людей, які переживають дивовижні й страшні події, пов’язані з таємничими та зловісними істотами. У центрі сюжету - молода жінка, яка має справу з похмурими і паранормальними подіями в своєму житті.
М3ГАН (2022)
Історія розповідає про роботизовану ляльку на ім'я М3ГАН, розроблену для того, щоб бути другом і захисником для маленької дівчинки після смерті її батьків. Однак лялька починає розвивати небезпечні інстинкти і стає загрозою для оточуючих.
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