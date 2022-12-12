Не збивайте температуру цими препаратами: можуть бути дуже небезпечними

Найчастіше інфекційні захворювання супроводжуються підвищенням температури. Багато хто з нас припускається популярних помилок при бажанні зменшити лихоманку.
Що потрібно зробити насамперед і чим краще не збивати температуру розповів інфекціоніст із Полтави Роман Пономаренко в Instagram.
Виміряти температуру тіла
Не варто чекати 39-40 °С, щоб "інфекція загинула", оцініть стан, потім приймайте ліки. Дитина/дорослий може нормально почуватися на 38,5, а лежати "пластом" при 37,5.
Рясне пиття
За рахунок підвищення температури тіла йде втрата рідини, внаслідок чого потрібно відновлювати баланс. Пам'ятайте, якщо температура погано знижується – слід випити більше рідини. Підходить вода, чай, компот.
Препарати для зниження температури
Найкраще приймати Ібупрофен, але ви можете і парацетамол, якщо він вам допомагає.
Що робити, якщо не допомагає?
Раніше ми повідомляли, як правильно приймати таблетки.
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