Що має бути у базовій аптечці українця взимку: список

Зима в Україні цього року може виявитися непростою. І українців закликають підготуватись до різних варіантів розвитку подій. Крім необхідних речей та їжі, варто подбати також і про аптечку.

У Telegram-каналі МОЗ опублікували список медикаментів та потрібних речей в аптечці, які обов'язково мають бути цієї зими.

Що має бути в кожній аптечці

Перегляньте вашу аптечку і додайте туди те, чого не вистачає. Або зберіть повністю нову, якщо у вас немає звички тримати ліки вдома. Це дозволить вам почуватися впевненіше у разі непередбачених ситуацій зі здоров'ям.

Знеболювальні та жарознижувальні (парацетамол, ібупрофен)

Розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти (на основі діоксиду кремнію - НЕ чорне активоване вугілля)

Антисептичний засіб (хлоргексидин, 70% спирт тощо)

Крем від алергії (активна речовина: дифенгідрамін) або таблетки (активні речовини: лоратадин, цетизирин тощо)

Стерильний фізрозчин для промивання ран

Краплі для промивання очей

Також в аптечку варто покласти:

Еластичні бинти

Безпечні шпильки

Стерильні рукавички

Пінцет

Ножиці

Неспиртові серветки

Термометр

Пластирі (у тому числі й для очей)

Стерильні бинти

Трикутні (косинкові) пов'язки

Медики також рекомендують в умовах воєнного часу додати до аптечки якісний турнікет для зупинки крові та навчитися ним користуватися. Джгут, який використовують для забору крові з вени – не підходить!

Також у МОЗ не рекомендують тримати у домашній аптечці антибіотики, гормональні препарати, ліки з дифенгідраміном чи метимізолом.

Крім того, до аптечки можна додати препарати, які на постійній основі приймає хтось із членів сім'ї.