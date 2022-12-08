Що має бути у базовій аптечці українця взимку: список
Зима в Україні цього року може виявитися непростою. І українців закликають підготуватись до різних варіантів розвитку подій. Крім необхідних речей та їжі, варто подбати також і про аптечку.
У Telegram-каналі МОЗ опублікували список медикаментів та потрібних речей в аптечці, які обов'язково мають бути цієї зими.
Що має бути в кожній аптечці
Перегляньте вашу аптечку і додайте туди те, чого не вистачає. Або зберіть повністю нову, якщо у вас немає звички тримати ліки вдома. Це дозволить вам почуватися впевненіше у разі непередбачених ситуацій зі здоров'ям.
- Знеболювальні та жарознижувальні (парацетамол, ібупрофен)
- Розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти (на основі діоксиду кремнію - НЕ чорне активоване вугілля)
- Антисептичний засіб (хлоргексидин, 70% спирт тощо)
- Крем від алергії (активна речовина: дифенгідрамін) або таблетки (активні речовини: лоратадин, цетизирин тощо)
- Стерильний фізрозчин для промивання ран
- Краплі для промивання очей
Також в аптечку варто покласти:
Еластичні бинти
Безпечні шпильки
Стерильні рукавички
Пінцет
Ножиці
Неспиртові серветки
Термометр
Пластирі (у тому числі й для очей)
Стерильні бинти
Трикутні (косинкові) пов'язки
Медики також рекомендують в умовах воєнного часу додати до аптечки якісний турнікет для зупинки крові та навчитися ним користуватися. Джгут, який використовують для забору крові з вени – не підходить!
Також у МОЗ не рекомендують тримати у домашній аптечці антибіотики, гормональні препарати, ліки з дифенгідраміном чи метимізолом.
Крім того, до аптечки можна додати препарати, які на постійній основі приймає хтось із членів сім'ї.
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