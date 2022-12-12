Не сбивайте температуру этими препаратами: могут быть очень опасны

Очень часто инфекционные заболевания сопровождаются повышением температуры. Многие из нас допускают популярные ошибки при желании уменьшить лихорадку.
Что нужно сделать в первую очередь и, чем лучше не сбивать температуру рассказал инфекционист из Полтавы Роман Пономаренко в Instagram.
Измерить температуру тела
Не стоит ждать 39-40 С, чтобы "инфекция погибла", оцените состояние, затем принимайте лекарство. Ребенок/взрослый может себя нормально чувствовать на 38,5 С, а лежать "пластом" при 37,5 С.
Обильное питье
За счет повышения температуры тела идет потеря жидкости, в результате чего нужно восстанавливать баланс. Помните, если температура плохо снижается - следует выпить больше жидкости. Подходит вода, чай, компот.
Препараты для снижения температуры
Лучше всего принимать Ибупрофен, но вы можете и парацетамол, если он вам помогает.
Что делать, если это не помогает?
Раньше мы сообщали, как правильно принимать таблетки.
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