Внаслідок ракетного удару по Києву загинули відома спортсменка та її матір (фото)

Колишня футболістка Вікторія Котлярова (Чорновіл) та її мати стали жертвами обстрілу російськими ракетами по Києву 29 грудня. 27-річна спортсменка та її мати загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення на сторінці Жіночого футболу України УАФ у Facebook.

Разом з 27-річною Вікторією Котляровою загинула також і її мати Людмила. Обидві жінки опинилися під завалами.

"29-го грудня у столиці внаслідок ворожого обстрілу ра*истів разом з матір'ю Людмилою загинула колишня футболістка Вікторія Котлярова (Чорновіл). Вікторія виступала за "Спартак" (Чернігів), "Атекс" (Київ) та "Ятрань" (Умань). Їй було 27... Вічна пам'ять...",- сказано у повідомленні.

Через три тижні спортсменці мало б виповнитися 28 років. Вона виступала на позиції півзахисниці. До переходу у професійний футбол Котлярова (до заміжжя - Чорновіл) була у збірній Київського університету імені Бориса Грінченка.

Вікторія Котлярова (фото: facebook.com/uafwomen)

Як повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій, у Шевченківському районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів 23 людини, які загинули під час ракетної атаки росіян 29 грудня. Тільки 8 осіб вдалося врятувати.