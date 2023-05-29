Збита ракета ледь не влучила у маршрутку в Києві: відео небезпечного моменту

Наслідки ракетного удару по Києву

РФ вкотре масовано атакувала Київ. Наші сили ППО знищили усі повітряні цілі. Втім деякі уламки російських ракет впали у людних місцях.

Момент падіння збитої ракети біля метро "Почайна" потрапив на відео. На ньому можна помітити, що вона ледь не протаранила пасажирську маршрутку.

На щастя, загиблих від сьогоднішньої атаки столиці - немає. У мерії повідомляють про одного потерпілого, якого госпіталізували. Втім поки невідомо, у якому районі ця людина отримала поранення.

Уламки ракети впали біля метро "Почайна" (фото: GettyImages)

Уламки збитої ракети ледь не протаранили маршрутку (фото: сайт mil.co.ua)

Що відомо про атаку на Київ 29 травня

"Попередньо, усі повітряні цілі були успішно знищені силами і засобами нашої ППО. За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва не допущено. Дані опрацьовуються і уточнюються", - заявили в КМДА після оголошення відбою тривоги.

Додамо, що у трьох районах столиці виявили 6 уламків ракет. Значних руйнувань вони не спричинили, повідомляють у КМДА.

Уламки впали в Оболонському районі біля АЗС, на дорожнє покриття із займанням, а також на зелену зону. У Деснянському районі - на територію одного з парків, у Дніпровському району - на дорожнє покриття в різних місцях.

Відомо також, що у Подільському районі внаслідок падіння збитої ракети виникла пожежа у 2-поверховій будівлі.

Зазначимо, що це була уже 16 атака на Київ у травні.