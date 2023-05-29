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Нова ракетна атака по Києву: що відомо про наслідки і як РФ змінила тактику

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Київ, Понеділок 29 травня 2023 14:12
Нова ракетна атака по Києву: що відомо про наслідки і як РФ змінила тактику Фото: росіяни атакували ракетами Київ вдень 29 травня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Після нічного терору війська РФ знову вдалася до ракетної атаки по Києву. Ворог сьогодні вдень нетипово вів обстріл балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер".

Що відомо про нову ракетну атаку по Києву і її наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Всі цілі успішно знищила ППО

За даними Київської міської адміністрації, це була вже 16-та атака на столицю від початку місяця.

"Попередньо, усі повітряні цілі були успішно знищені силами і засобами нашої ППО. За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва не допущено. Дані опрацьовуються і уточнюються", - проінформували в КМВА після відбою тривоги.

Уламки впали у різних районах Києва

Під час ракетної атаки в КМДА повідомляли про падіння уламків ракет в різних районах столиці.

Як підсумок, надійшли повідомлення про виявлення 6 уламків ракет.

Оболонський район:

  • біля АЗС;
  • на дорожнє покриття із займанням;
  • на зелену зону.

Деснянський район:

  • на територію одного з парків.

Дніпровський район:

  • на дорожнє покриття в різних місцях.

Внаслідок падіння уламків критичних руйнувань не зафіксовано. У Подільському районі повідомляли про пожежу у 2-поверховій будівлі. Згодом в мерії розповіли про одного потерпілого, його госпіталізували.

Фото: у Києві уламки ракети впали на проїжджу частину (t.me/vitaliy_klitschko, t.me/VA_Kyiv)

Київська область також відчула наслідки атаки

Зазначимо, що під час денної атаки в Київській області також фіксували падіння уламків

В одному з районів Київської області пошкоджено господарський будинок. Спалахнув вогонь, потерпілих немає.

За словами глави Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова, на даний час загиблих та серйозних пошкоджень в області немає.

Втім від місцевих жителів надходять повідомлення про виявлення уламків ракет на території приватних господарств і місць загального користування.

В деяких районах через атаки сталось займання трав'яного настилу та частини лісових зон. На місцях подій працюють правоохоронці.

Фото: наслідки нової атаки у Київській області (t.me/andrii_nebytov)

Росія застосувала "балістику"

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередньо повідомив, що під час атаки по Києву вдень росіяни застосували ракети, які летіли по балістичній траєкторії. Власне з цим і пов'язали те, що майже одразу після сирен кияни почули звуки вибухів.

Пізніше це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він повідомив, що близько 11:30 окупанти атакували Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер"

"Загалом випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку", - написав Залужний.

Ворог змінив тактику обстрілів

Як звернули увагу в КМВА, після тривалих виключно нічних нападів, російські війська завдали удару по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі й на вулицях.

"Тобто, рашисти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення", - зазначили в Київській міській адміністрації.

В МЗС закликали до надання Україні винищувачів F-16

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після чергової ворожої атаки на столицю закликав партнерів надалі зміцнювати протиповітряну оборону України та передати винищувачі F-16 для протидії російській агресії.

"Російські атаки ударними безпілотниками і ракетами, спрямовані на мирні українські міста, не можна вважати чимось буденним, наскільки б частими вони не стали. Усе це - воєнні злочини, і їх потрібно зупинити подальшим посиленням протиповітряної оборони України, у тому числі винищувачами F-16, і перетворенням російської агресії в цілому на поразку", - написав Кулеба у Twitter.

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська також здійснили масований обстріл України, під атаку також потрапив і Київ. Ворог випустив дрони "Шахед" і крилаті ракети.

За даними КМВА, загалом було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. В результаті падіння уламків в Подільському р-ні пробило дах житлового будинку.

Детальніше про нічну атаку читайте в матеріалі РБК-Україна.

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