Сбитая ракета чуть не попала в маршрутку в Киеве: видео опасного момента

Последствия ракетного удара по Киеву

РФ еще раз массированно атаковала Киев. Наши силы ПВО уничтожили все воздушные цели. Но некоторые обломки российских ракет упали в людных местах.

Момент падения сбитой ракеты возле метро "Почайная" попал на видео. На нем можно заметить, что она чуть не протаранила пассажирскую маршрутку.

К счастью, погибших от сегодняшней атаки столицы - нет. В мэрии сообщают об одном пострадавшем, которого госпитализировали. Однако пока неизвестно, в каком районе этот человек получил ранения.

Обломки ракеты упали возле метро "Почайная" (фото: GettyImages)

Обломки сбитой ракеты чуть не протаранили маршрутку (фото: сайт mil.co.ua)

Что известно об атаке на Киев 29 мая

"Предварительно, все воздушные цели были успешно уничтожены силами и средствами нашей ПВО. По имеющейся информации, попадания по объектам Киева не допущены. Данные обрабатываются и уточняются", - заявили в КГГА после объявления отбоя тревоги.

Добавим, что в трех районах столицы обнаружили 6 обломков ракет. Значительных разрушений они не нанесли, сообщают в КГГА.

Обломки упали в Оболонском районе возле АЗС, на дорожное покрытие, а также зеленую зону. В Деснянском районе - на территорию одного из парков, в Днепровском районе - на дорожное покрытие в разных местах.

Известно также, что в Подольском районе в результате падения сбитой ракеты возник пожар во 2-этажном здании.

Отметим, что это была уже 16-я атака на Киев в мае.