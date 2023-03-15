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Збільшується рахунок за електроенергію: ось де не можна розміщувати холодильник

Де не можна розміщувати холодильник (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Найпопулярніший електроприлад, без якого важко уявити сучасне життя - холодильник. Щоб продукти не псувалися та належним чином охолоджувались, прилад потрібно розміщувати у правильному місці.

Про це пише Sante Plus.

Де не можна розміщувати

Щоб він був ефективним і правильно виконував свою роль, рекомендується тримати його якомога далі від будь-яких обігрівачів, духовки та газової плити.

Також важливо не піддавати його впливу прямого світла сонця. Через тепло холодильник буде змушений споживати більше електроенергії, щоб виробити більше холоду.

До того ж потрібно залишити простір - не менше п’яти сантиметрів позаду холодильника і не притискати його повністю до стіни. Має бути достатньо місця для роботи вентиляції, щоб запобігти перегріву компресора.

Решітка в задній частині холодильника має бути здатною відводити тепло, тому не забувайте регулярно її чистити, щоб пил не накопичувався.

Щільно закривайте

Також не забувайте завжди щільно закривати дверцята холодильника. Якщо залишити його відкритим надто довго, холодильнику доведеться використовувати ще більше енергії для виробництва холоду.

Окрім того, не можна перевантажувати холодильник занадто великою кількістю їжі, але також рекомендується не залишати його порожнім.

Якщо ви покладете в нього занадто багато продуктів, то повітря не зможе циркулювати. В ідеалі має бути зайнято дві третини внутрішнього простору холодильника.

Зазначається, що найхолодніша частина холодильника знаходиться внизу, трохи вище висувного контейнера. Там варто поставити продукти, які швидко псуються, а саме молочні продукти, м’ясо та рибу.

Раніше ми повідомляли, як зрозуміти, що їжа з холодильника зіпсувалась.

Також ми писали, як позбутися неприємного запаху з холодильника надовго.

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