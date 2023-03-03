ua ru
Пт, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як зрозуміти, що їжа з холодильника зіпсувалась: дієві способи

Новость на русском →
П'ятниця 03 березня 2023 20:35
Як зрозуміти, що їжа з холодильника зіпсувалась: дієві способи Як зрозуміти, що продукти свіжі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часті відключення світла негативно впливають на холодильник та їжу в ньому. Щоб вберегти себе від небажаних наслідків, варто знати, як не отруїтися їжею та перевірити чи придатна вона.

Про це пише 5-Minute Crafts.

Яйця

Щоб перевірити, чи яйця свіжі, знадобиться звичайна води. Все, що вам потрібно зробити, це опустити яйце в склянку з водою.

Якщо яйце опускається на дно, то це свідчить про те, що воно свіже.

Однак, якщо воно спливло, то яйце зіпсувалось і його краще не їсти.

Як зрозуміти, що їжа з холодильника зіпсувалась: дієві способиЯк перевірити свіжість яєць (5minutecrafts)

Курка

Щоб перевірити, чи можна споживати сиру курку, візуально гляньте, чи має м'ясо зелений відтінок під крильцями, синці або згустки крові на поверхні. Якщо ви це помітили, то її варто викинути.

Як зрозуміти, що їжа з холодильника зіпсувалась: дієві способиЯк перевірити, чи свіжа курка (5minutecrafts)

М'ясо має бути білого або світло-рожевого кольору, що вказує на його свіжість.

Як зрозуміти, що їжа з холодильника зіпсувалась: дієві способиЯк перевірити, чи свіжа курка (5minutecrafts)

Коли ви торкаєтеся свіжого м’яса, воно не повинно мати слизової текстури, а пальці повинні бути сухими.

Червоне м'ясо

Червоне м'ясо повинно мати яскраво-червоний колір. А м'ясо у вакуумній упаковці повинно мати легкий коричневий відтінок.

Як зрозуміти, що їжа з холодильника зіпсувалась: дієві способиЯк зрозуміти, що м'ясо свіже (5minutecrafts)

Мед

Ви можете перевірити чи мед свіжий, посипавши його крохмалем. Якщо крохмаль вбирається, то мед зіпсувався.

Якщо він осідає на поверхні, як біла шапочка, то мед свіжий.

Як зрозуміти, що їжа з холодильника зіпсувалась: дієві способиЯк зрозуміти, що мед свіжий (5minutecrafts)

Вершкове масло

Якщо на маслі з'явилась цвіль, змінився колір та з'явився неприємний запах - його їсти не можна.

Однак, є ще один спосіб перевірити, чи ваше масло все ще можна їсти. Якщо його поверхня має інтенсивний жовтий колір, але шар під ним біліший, то це означає, що масло окислене.

Все, що вам потрібно зробити, це прибрати верхній шар, а решту безпечно їсти.

Як зрозуміти, що їжа з холодильника зіпсувалась: дієві способиЯк зрозуміти, що вершкове масло свіже (5minutecrafts)

Риба

Найсвіжіша риба має яскраву металеву шкіру. Зябра повинні бути яскраво-червоні та вологі, а не вицвілі та коричневі.

Якщо навколо зябер є молочна рідина - риба не свіжа.

Як зрозуміти, що їжа з холодильника зіпсувалась: дієві способи

Як зрозуміти, що риба свіжа (5minutecrafts)

Коли ви торкаєтеся пальцем до м'яса, то відбиток повинен швидко зникати. Луска риби повинна бути міцно з’єднана, тому якщо провести по ній пальцем, вона залишається на місці.

Раніше ми повідомляли, які продукти допоможуть швидко зігрітися.

Також ми писали, як зберігати молоко в холодильнику після відкриття коробки.

Читайте РБК-Україна в Google News
холодильник продукти еда