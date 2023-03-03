Як зрозуміти, що їжа з холодильника зіпсувалась: дієві способи

Часті відключення світла негативно впливають на холодильник та їжу в ньому. Щоб вберегти себе від небажаних наслідків, варто знати, як не отруїтися їжею та перевірити чи придатна вона.

Яйця

Щоб перевірити, чи яйця свіжі, знадобиться звичайна води. Все, що вам потрібно зробити, це опустити яйце в склянку з водою.

Якщо яйце опускається на дно, то це свідчить про те, що воно свіже.

Однак, якщо воно спливло, то яйце зіпсувалось і його краще не їсти.

Як перевірити свіжість яєць (5minutecrafts)

Курка

Щоб перевірити, чи можна споживати сиру курку, візуально гляньте, чи має м'ясо зелений відтінок під крильцями, синці або згустки крові на поверхні. Якщо ви це помітили, то її варто викинути.

Як перевірити, чи свіжа курка (5minutecrafts)

М'ясо має бути білого або світло-рожевого кольору, що вказує на його свіжість.

Як перевірити, чи свіжа курка (5minutecrafts)

Коли ви торкаєтеся свіжого м’яса, воно не повинно мати слизової текстури, а пальці повинні бути сухими.

Червоне м'ясо

Червоне м'ясо повинно мати яскраво-червоний колір. А м'ясо у вакуумній упаковці повинно мати легкий коричневий відтінок.

Як зрозуміти, що м'ясо свіже (5minutecrafts)

Мед

Ви можете перевірити чи мед свіжий, посипавши його крохмалем. Якщо крохмаль вбирається, то мед зіпсувався.

Якщо він осідає на поверхні, як біла шапочка, то мед свіжий.

Як зрозуміти, що мед свіжий (5minutecrafts)

Вершкове масло

Якщо на маслі з'явилась цвіль, змінився колір та з'явився неприємний запах - його їсти не можна.

Однак, є ще один спосіб перевірити, чи ваше масло все ще можна їсти. Якщо його поверхня має інтенсивний жовтий колір, але шар під ним біліший, то це означає, що масло окислене.

Все, що вам потрібно зробити, це прибрати верхній шар, а решту безпечно їсти.

Як зрозуміти, що вершкове масло свіже (5minutecrafts)

Риба

Найсвіжіша риба має яскраву металеву шкіру. Зябра повинні бути яскраво-червоні та вологі, а не вицвілі та коричневі.

Якщо навколо зябер є молочна рідина - риба не свіжа.

Як зрозуміти, що риба свіжа (5minutecrafts)

Коли ви торкаєтеся пальцем до м'яса, то відбиток повинен швидко зникати. Луска риби повинна бути міцно з’єднана, тому якщо провести по ній пальцем, вона залишається на місці.