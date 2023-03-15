Увеличивается счет за электроэнергию: вот где нельзя размещать холодильник

Где нельзя размещать

Чтобы он был эффективным и правильно выполнял свою роль, рекомендуется держать его подальше от любых обогревателей, духовки и газовой плиты.

Также важно не подвергать его воздействию прямому света солнца. Из-за тепла холодильник будет вынужден потреблять больше электроэнергии, чтобы выработать больше холода.

К тому же нужно оставить пространство - не менее пяти сантиметров позади холодильника и не прижимать его полностью к стене. Должно быть достаточно места для работы вентиляции, чтобы предотвратить перегрев компрессора.

Решетка в задней части холодильника должна быть способна отводить тепло, поэтому не забывайте регулярно ее чистить, чтобы пыль не накапливалась.

Плотно закрывайте

Также не забывайте всегда плотно закрывать дверцу холодильника. Если оставить его открытым слишком долго, холодильнику придется использовать еще больше энергии для производства холода.

Кроме того, нельзя перегружать холодильник слишком большим количеством пищи, но также рекомендуется не оставлять его пустым.

Если вы положите в него слишком много продуктов, то воздух не сможет циркулировать. В идеале должно быть занято две трети внутреннего пространства холодильника.

Отмечается, что холодная часть холодильника находится внизу, чуть выше выдвижного контейнера. Там стоит поставить скоропортящиеся продукты, а именно молочные продукты, мясо и рыбу.