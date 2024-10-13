Збільшиться сила м'язів: 5 вправ з підйомом ваги для рук та плечей

Сильна верхня частина тіла має вирішальне значення для сили тіла. Правильні вправи допоможуть зміцнити м'язи рук та плечей, покращити зовнішній вигляд тіла та мінімізувати травми.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Спочатку потрібно стати, розставивши ноги на ширині плечей, і взяти штангу у руки. Далі нахиліться вперед, тримаючи спину прямою, а коліна злегка зігнутими.
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