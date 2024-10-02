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7 тренажерів в спортзалі для росту м'язів та збільшення сили

Середа 02 жовтня 2024 18:09
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7 тренажерів в спортзалі для росту м'язів та збільшення сили Які тренажери в спортзалі допоможуть наростити сулу м'язів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Коли мова заходить про нарощування м’язів, то тренажери можуть бути чудовим доповненням або навіть основним інструментом. Тренажери призначені не лише для початківців. Варто лише підібрати правильні, згідно з бажаної цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Тренажер для підйому ваги ногами

Такий тренажер є фантастичним інструментом для нарощення сили нижньої частини тіла, особливо націленої на квадрицепси, підколінні сухожилля та сідниці.

На відміну від присідань, де ви повинні стабілізувати вагу та збалансувати своє тіло, жим ногами дозволяє повністю зосередитися на веденні ніг.

Сядьте в тренажер, а ноги поставте на платформу приблизно на ширині плечей. Далі витягніть ноги, щоб підняти платформу, але не фіксуйте коліна у верхній частині руху.

Повільно опустіть вагу, дозволяючи колінам зігнутися приблизно під кутом 90 градусів.

Тримайте рухи під контролем і переконайтеся, що коліна відстежують одну лінію з пальцями ніг, щоб запобігти травмам.

7 тренажерів в спортзалі для росту м'язів та збільшення силиТренажер для підіймання ваги ногами (фото: eatthis.com)

Тренажер з обтяженням для рук

Він є важливою частиною для тих, хто хоче створити широку та міцну спину. Цей тренажер спеціально націлений на найширші м’язи спини.

Окрім опрацювання широких м’язів, тренажер також залучає біцепси та трапецієподібні м’язи, що робить його чудовою загальною вправою для верхньої частини тіла.

Сядьте, закріпивши коліна під накладкою, і візьміться за штангу, розставивши руки трохи ширше, ніж на ширині плечей. Підтягуючи штангу до грудей, зосередьтеся на залученні м’язів спини та тримайте лікті спрямованими вниз і назад.

7 тренажерів в спортзалі для росту м'язів та збільшення силиТренажер з обтяженням для рук (фото: eatthis.com)

Тренажер для жиму сидячи

Це чудовий спосіб залучити груди, плечі та трицепси, одночасно забезпечуючи правильну форму та безпеку під час руху. На відміну від жиму лежачи з вільною вагою, тренажер для жиму грудьми пропонує орієнтований шлях, що знижує ризик травм і полегшує підйом більшої ваги.

Цей тренажер особливо корисний для м’язів грудей, що може допомогти наростити масу.

Відрегулюйте сидіння так, щоб ручки були на рівні середини ваших грудей. Візьміться за ручки та натисніть на вперед, поки руки не будуть повністю витягнуті.

Повертаючись у вихідне положення, зосередьтеся на відчутті розтягування м’язів грудей, зберігаючи контроль над вагою.

Підтримуючи стабільний темп протягом усього руху, ви зможете максимально задіяти м’язи та запобігти травмам.

7 тренажерів в спортзалі для росту м'язів та збільшення силиТренажер для нарощування м'язів рук сидячі (фото: eatthis.com)

"Машина Сміта"

Такий тренажер є універсальним та дозволяє виконувати широкий спектр вправ, включаючи присідання, жими лежачи, випади та жими плечами.

Оскільки штанга закріплена на направляючій доріжці, тренажер допомагає підтримувати рівновагу та контроль під час кожного руху.

Виконуючи присідання на тренажері, розташуйте гриф поперек плечей, а ноги злегка поставте перед собою.

Присідайте, поки ваші стегна не будуть паралельні землі.

7 тренажерів в спортзалі для росту м'язів та збільшення силиТренажер "машина Сміта" (фото: eatthis.com)

Тренажер з кабелем

На відміну від вільної ваги, постійна напруга, яку забезпечує кабельний тренажер, підтримує роботу м’язів протягом усього руху, що може призвести до кращого залучення та росту м’язів.

Щоб виконати базовий рух, розташуйте троси на висоті грудей, візьміть ручку в кожну руку та зведіть руки.

Злегка зігнувши лікті, з’єднайте руки перед грудьми. Повільно поверніться у вихідне положення, зберігаючи контроль над вагою.

7 тренажерів в спортзалі для росту м'язів та збільшення силиТренажер з кабелем для рук (фото: eatthis.com)

Тренажер для ніг

Він націлений на квадрицепси, які відповідають за основну частину м’язів передньої частини стегон. Ця вправа дуже ефективна і допомагає збільшити силу ніг.

Сядьте, притиснувшись спиною до сидіння, і розташуйте щиколотки під роликом. Відрегулюйте сидіння так, щоб ваші коліна були на одній лінії з точкою повороту тренажера.

Витягніть ноги, підіймаючи ролик вгору, доки ноги не стануть прямими.

7 тренажерів в спортзалі для росту м'язів та збільшення силиТренажер для зміцнення м'язів ніг (фото: eatthis.com)

Збільшення грудних м'язів

Цей тренажер спеціально зосереджений на розтягуванні та скороченні грудей, що допомагає наростити м’язову масу.

Сядьте, щільно притиснувшись спиною до тренажера, і візьміться за ручки, злегка зігнувши лікті.

Повільно зведіть ручки перед грудьми, стискаючи м’язи грудей на піку руху.

7 тренажерів в спортзалі для росту м'язів та збільшення сили

Тренажер для збільшення грудних м'язів (фото: eatthis.com)

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