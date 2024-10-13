Увеличится сила мышц: 5 упражнений с подъемом веса для рук и плеч

Сильная верхняя часть тела имеет решающее значение для силы тела. Правильные упражнения помогут укрепить мышцы рук и плеч, улучшить внешний вид тела и минимизировать травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Сначала нужно встать, расставив ноги на ширине плеч, и взять штангу в руки. Далее наклонитесь вперед, держа спину прямой, а колени слегка изогнутыми.
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