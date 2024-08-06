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"Збігів не буває". Зірковий артист висловився про блогерів, які хочуть "домовлятися з Росією"

Фоззі (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Деякі українські блогери, які просувають наратив про те, що “нам треба домовлятися з Росією", відверто працюють на пропаганду РФ. І часто подібні хвилі у соціальних мережах є скоординованими акціями.

Таку думку в інтерв’ю РБК-Україна висловив легендарний співак, фронтмен гурту ТНМК Олександр Сидоренко, більш відомий як Фоззі.

Зокрема артист привів у приклад публікації популярних блогерів, які після 8 липня, коли окупанти вдарили ракетами по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, почали писати, що Україна “має піти на поступки РФ”, аби зупинити кровопролиття. 

Серед них, до слова, Юлія Верба, Міла Бараєва та Олександр Волошин (останній у своїх відео назвав війну "грою" й пізніше був внесений у базу “Миротворець" за участь в актах гуманітарної агресії проти України і в інформаційно-психологічній спецоперації РФ). 

“Це скоординована акція. Б'юті-блогерки, які про "ноготочки" розказують, почали виставляти тези про Панамську війну (вочевидь, мова йде про пост скандальної блогерки Влади Роговенко, яка розповсюдила кремлівські тези про те, що Україні загрожує парагвайський сценарій - Ред.). Вони ж не репостять жодних зборів, щоб не перелякати своїх підписників. "1+1" називало свою аудиторію Антоніною, а в цих - якась умовна Клава. Вони ніяк не реагували на війну, а тут раптом почалась хором медіа-компанія. Збігів на такому рівні не буває", - каже артист.

За його переконанням,"якийсь розумний політтехнолог зробив це, а клепки не вистачило, що по цій Панамі все вичислять". 

Фоззі (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

“У цих блогерів на обличчі написано, що вони не знають, де Панама і чим вона ціна для міжнародної торгівлі.

При цьому Фоззі впевнений, що “закенселити" таких персон нам не вдасться. 

“Клава радше повірить в те, що Зеленський продає холодне повітря. Таких не кенсельнути, тому що їхня аудиторія без критичного мислення, тому в цих блогерів з'являються мільйони. Ми думали, що інтернет зробить мільярди людей розумними. Ні, інтернет показав, що дебілів мільярди", - сказав він.

На думку артиста, СБУ має слідкувати за транзакціями в крипті у таких блогерів, і “якщо вони зовсім дурні, тоді їх піймають”. 

“Тоді треба викликати їх на співбесіду і з ліхтариком в лице спитати, чи ще буде брати "дєньгі за ху*ню"? Вони ж не хочуть, щоб їм повикручували ноги і повидьоргували все нах*р. Треба так розмовляти, щоб ця "ноготочниця" більше не брала гроші від росіян. Це не силовий варіант, це ментальний", - резюмував він.

 

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