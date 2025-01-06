Три приховані функції Apple Watch, які спрощують використання iPhone

Apple Watch - це не просто стильний аксесуар, а й корисний інструмент, який може зробити ваш iPhone ще зручнішим. Багато власників не здогадуються про приховані функції годинника, які допомагають вирішувати повсякденні завдання швидше і простіше.

Про три функції Apple Watch, які вирішують деякі поширені проблеми iPhone, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

Знайдіть iPhone за допомогою Apple Watch

Якщо ви часто втрачаєте iPhone і залишаєте його в різних місцях, то одна з функцій Apple Watch точно стане вашою улюбленою.

Натисніть бічну кнопку на смарт-годиннику, щоб відкрити Центр управління, і знайдіть кнопку з іконкою iPhone, з якої виходять хвилі.

Натискання на цю кнопку активує пінг iPhone, і він видасть звук, щоб ви могли легко його знайти.

На останніх моделях Apple Watch ця функція стала ще кращою. На екрані годинника відображатиметься покажчик і відстань до iPhone, що допоможе вам знайти його за допомогою функції Precision Finding. Коли ви будете поруч із пристроєм, екран годинника засвітиться зеленим, а iPhone видасть подвійний пінг.

Зробіть фотографію віддалено

Камера iPhone - одна з його головних функцій. Але іноді виникають ситуації, коли потрібно зробити знімок на відстані.

Будь то групове фото або ситуація, коли ви фотографуєте наодинці, Apple Watch прийде на допомогу.

watchOS включає спеціальний застосунок Camera Remote, який дає змогу керувати камерою iPhone прямо з вашого зап'ястя.

Додаток відображає живу трансляцію з камери iPhone на екрані Apple Watch. Ви можете зробити знімок одним натисканням і навіть налаштувати параметри зйомки з годинника.

Фільтрація повідомлень і зведення

Однією з головних проблем для багатьох користувачів iPhone є залежність від смартфона. Ця проблема посилюється постійним потоком сповіщень, які потребують уваги.

Несподівано, але Apple Watch може ефективно допомогти вам скоротити час використання iPhone.

Без годинника ви автоматично тягнетеся за iPhone щоразу, коли він подає сигнал, що часто призводить до безглуздого гортання застосунків і відволікаючих дій.

Apple Watch створює корисний буфер, що дає змогу скоротити кількість взаємодій з iPhone.

Повідомлення надходять прямо на годинник, і, якщо вони не важливі, їх легко можна проігнорувати, не відволікаючись від справ.

Крім того, ви можете налаштувати повідомлення так, щоб на годинник і iPhone надходили тільки найважливіші повідомлення.

Особливо корисною є функція зведень повідомлень Apple Intelligence на Apple Watch. Вони допомагають зрозуміти, чи справді повідомлення або лист потребує вашої уваги, що дає змогу скоротити кількість випадків, коли ви берете в руки iPhone.