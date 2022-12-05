Не зберігайте хліб у цьому місці: черствіє у шість разів швидше

Багато хто зберігає хліб неправильно

Джейсон Вебб, керуючий директор Electronic Temperature Instruments, розповів про те, як краще зберігати хліб для ідеальної свіжості.

Джейсон вирішив споконвічну суперечку про те, де хлібу місце: у холодильнику або в шафі.

"Хліб потрібно зберігати в шафі, якщо покласти його в холодильник, він черствіє приблизно в шість разів швидше", - сказав він.

За словами експерта, це пов'язано з тим, що при нижчих температурах крохмаль має тенденцію до кристалізації, і цей процес відбувається приблизно в шість разів швидше за температури холодильника, ніж при кімнатній температурі.

Правильне зберігання продуктів дає більше переваг, аніж можливість заощадити покупцям гроші.

"Продукти харчування, що викидаються, впливають на навколишнє середовище на всіх етапах свого життєвого циклу, залишаючи глибокий екологічний слід з точки зору викидів води, грунту і парникових газів", - вважає Джейсон.

Як ще надовго зберегти хліб

Заморожування хліба – ще один варіант збереження цього популярного продукту харчування.

Ви можете заморозити хліб — домашній чи куплений — і зберегти його свіжим протягом декількох місяців. Перед нарізкою хліб повинен повністю охолонути, щоб він не став сирим або запліснявілим.

Нарізка заздалегідь полегшить вам життя в майбутньому, тому що вам не доведеться витрачати час на розморожування всього буханця.

Потім щільно загорніть хліб у харчову плівку, а потім знову у фольгу або папір для заморожування.