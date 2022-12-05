Не храните хлеб в этом месте: черствеет в шесть раз быстрее

Многие хранят хлеб неправильно

Джейсон Уэбб, управляющий директор Electronic Temperature Instruments, рассказал о том, как лучше всего хранить хлеб для идеальной свежести.

Джейсон разрешил извечный спор о том, где хлебу место: в холодильнике или в шкафу.

"Хлеб нужно хранить в шкаф, если положить его в холодильник, он черствеет примерно в шесть раз быстрее", - сказал он.

По словам эксперта, это связано с тем, что при более низких температурах крахмал имеет тенденцию к кристаллизации, и этот процесс происходит примерно в шесть раз быстрее при температуре холодильника, чем при комнатной температуре.

Правильное хранение продуктов дает больше преимуществ, чем возможность сэкономить покупателям копейки.

"Выбрасываемые продукты питания оказывают воздействие на окружающую среду на всех этапах своего жизненного цикла, оставляя глубокий экологический след с точки зрения выбросов воды, почвы и парниковых газов", - считает Джейсон.

Как еще надолго сохранить хлеб

Заморозка хлеба — еще один вариант сохранения этого популярного продукта питания. Вы можете заморозить хлеб — будь то домашний или купленный — и сохранить его свежим в течение нескольких месяцев. Перед нарезкой хлеб должен полностью остыть, чтобы он не стал сырым или заплесневелым.

Нарезка заранее облегчит вам жизнь в будущем, так как вам не придется тратить время на размораживание всей буханки.

Затем плотно заверните буханку в пищевую пленку, а затем снова в фольгу или бумагу для заморозки.