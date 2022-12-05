Зберігаємо картоплю на балконі в морози: як надійно захистити бульби

Власникам квартир з настанням морозів складно зберігати картоплю, адже потрібно знайти прохолодне темне місце. Часто люди зберігать її на балконі, але варто робити це правильно.

Як надійно зберігати картоплю взимку на балконі, щоб вона не зіпсувалась - читайте нижче .

Як підготувати картоплю до зимівлі

Незалежно від місця зберігання попередньо овочі потрібно підготувати. Вологі, занадто брудні, переохолоджені овочі швидко почнуть псуватися - покриваються цвіллю і починають гнити.



Щоб виявити погані овочі, потрібно:

перебрати всі коренеплоди;

очистити їх від бруду і сміття;

позбавитися від вологих, вкритих цвіллю і загнилих бульб;

по можливості поділити картоплю на дрібну і велику.

Правила зберігання картоплі на балконі

Щоб зберегти картоплю на балконі взимку, необхідно запам’ятати ряд правил:

на балконі (або в спеціальному ящику) повинна бути температура - від + 2С до + 4С. Якщо підніметься хоча б до + 7ºС, то картопля почне псуватися - сохнути і проростати;

стандартний рівень вологості повітря для картоплі - 80-85%. Більш висока вологість викликає гниття. Як поглинач зайвої вологості часто використовують буряк, який кладуть зверху;

сонячне світло згубне для коренеплодів. Навіть якщо ви помістили картопля на балконі на 1-2 місяці, то його необхідно ретельно закрити в ящику;

незважаючи на суворі умови, картопля повинна "дихати", тобто будь-якому сховищу потрібна вентиляція. Балкон хороший тим, що він постійно провітрюються. Також слід запобігти потраплянню в мішки, коробки і ящики вуличного пилу і бруду, комах і гризунів.

Додамо, що не варто картоплю зберігати в холодильнику, бо існує велика ймовірність перетворення крохмалю в цукор. Тоді картопля набуде неприродного солодкого присмаку. Якщо ж ви все-таки заклали частину картоплі в холодильник, не вживайте її відразу, а дайте полежати 2-3 дні в теплі.

Окрім того, для захисту від грибкової інфекції або цвілі картоплю можна перекласти горобиновим листям, оскільки вони містять речовини, що володіють антибактеріальними і антисептичними властивостями.