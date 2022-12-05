Храним картофель на балконе в морозы: как надежно защитить клубни

Владельцам квартир с наступлением морозов сложно хранить картофель, ведь нужно найти прохладное темное место. Часто люди хранят его на балконе, но следует делать это правильно.

Как надежно хранить картофель зимой на балконе, чтобы он не испортился - читайте ниже .

Как подготовить картофель к зимовке

Независимо от места хранения предварительно овощи нужно подготовить. Влажные, слишком грязные, переохлажденные овощи быстро начнут портиться - покрываются плесенью и начинают гнить.



Чтобы обнаружить плохие овощи, нужно:

перебрать все корнеплоды;

очистить их от грязи и мусора;

избавиться от влажных, покрытых плесенью и загнивших картофель;

по возможности поделить картофель на мелкий и крупный.

Правила хранения картофеля на балконе

Чтобы сохранить картошку на балконе зимой, необходимо запомнить ряд правил:

на балконе (или в специальном ящике) должна быть температура - от +2С до +4С. Если поднимется хотя бы до +7ºС, то картофель начнет портиться - сохнуть и прорастать;

стандартный уровень влажности воздуха для картофеля - 80-85%. Более высокая влажность вызывает гниение. В качестве поглотителя излишней влажности часто используют свеклу, которую кладут сверху;

солнечный свет губителен для корнеплодов. Даже если вы поместили картофель на балконе на 1-2 месяца, то его нужно тщательно закрыть в ящике;

несмотря на строгие условия, картофель должен "дышать", то есть любому хранилищу нужна вентиляция. Балкон хорош тем, что он постоянно проветривается. Также следует предотвратить попадание в мешки, коробки и ящики уличной пыли и грязи, насекомых и грызунов.

Добавим, что картофель не стоит хранить в холодильнике, так как существует большая вероятность превращения крахмала в сахар. Тогда картофель приобретет неестественный сладкий привкус. Если вы все-таки заложили часть картофеля в холодильник, не употребляйте его сразу, а дайте полежать 2-3 дня в тепле.

Кроме того, для защиты от грибковой инфекции или плесени картофель можно переложить рябиновыми листьями, поскольку они содержат вещества, обладающие антибактериальными и антисептическими свойствами.