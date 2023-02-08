Збережуть молодість та покращать стан волосся: які вітаміни необхідно приймати жінкам

В ідеалі вітаміни повинні синтезуватися в організмі, якщо ви правильно харчуєтеся і буваєте на сонці. Однак, зазвичай майже всім людям не вистачає вітамінів. Тому, щоб компенсувати цю нестачу, багато жінок приймають їх в таблетках.
Про це повідомила гінеколог Юлія Лахно в Instagram.
За словами лікаря, це найважливіший вітамін, який забезпечує наше репродуктивне здоров'я. Фолієва кислота знижує ризики патології нервової системи у плода на 70-90%.
Такий вітамін варто пити ще до початку вагітності. Все тому, що 50% всіх вагітностей не заплановані. Ідеально розпочати прийом за 3 місяці до планованого зачаття.
Всі знають, але цей вітамін дуже важливий для кісткової тканини. Він регулює багато клітинних функцій.
"Активно обговорюється питання про зв'язок дефіциту вітаміну з розвитком міоми матки, викидня, діабету вагітних, народження малюків з низькою вагою", - йдеться у повідомленні.
Плюси цього вітаміну в тому, що для кращого його синтезу потрібне сонечко.
Гінеколог каже, що вітамін Е очищає організм від токсинів та підтримує його в тонусі. Також зберігає молодість і пружність шкіри, оскільки бере участь у синтезі колагену.
Найважливіша його функція - це відновлення порушеного менструального циклу.⠀
Такий вітамін бере участь у синтезі гіалуронової кислоти, яку всі так хочуть собі вколоти. Також уповільнює старіння шкіри, зміцнює імунну систему.
До того ж завдяки йому синтезуються статеві гормони, які такі важливі для нормального циклу та дітородної функції.
Вітамін С допомогає підтримувати імунну систему, зберігає пружність шкіри, покращує водний баланс та позитивно впливає на стан волосся та нігтів.
Раніше ми повідомляли, яких вітамінів найбільше бракує підліткам.
Також лікар називав вітаміни, які не можна пити без призначення.