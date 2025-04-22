Збережіть цей текст: яка має бути правильна температура для прання усіх типів одягу

Температура води під час прання - важливий фактор, який впливає на довговічність тканини, яскравість кольорів та навіть гігієну речей. Як прати той чи інший одяг, щоб не зіпсувати його?
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання Martha Stewart зібрало прості поради, які допоможуть обрати правильну температуру води для прання різних видів одягу та текстилю.
Передусім варто звертати увагу на бірку з інструкціями до кожної речі. Якщо одяг сильно забруднений, використовуйте найтеплішу температуру, яку дозволяє тканина. У випадках, коли є ризик усадки, краще поєднувати тепле або гаряче прання з природним сушінням.
Холодна вода - найбезпечніша для більшості тканин. Вона зменшує ризик усадки, втрати кольору та пошкодження структури волокон. Речі, які варто прати саме в холодній воді:
Тепла вода - універсальний варіант для більшості речей, крім делікатних тканин. Вона добре активує мийні засоби та ефективно очищує. Речі, для яких тепла вода ідеально підходить:
Гаряча вода краще дезінфікує, але вона може швидко зношувати тканини. Її слід використовувати з обережністю, дотримуючись рекомендацій на етикетці. Найкраще гаряча вода підходить для:
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