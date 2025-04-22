Збережіть цей текст: яка має бути правильна температура для прання усіх типів одягу

Золоте правило прання

Передусім варто звертати увагу на бірку з інструкціями до кожної речі. Якщо одяг сильно забруднений, використовуйте найтеплішу температуру, яку дозволяє тканина. У випадках, коли є ризик усадки, краще поєднувати тепле або гаряче прання з природним сушінням.

Що прати в холодній воді

Холодна вода - найбезпечніша для більшості тканин. Вона зменшує ризик усадки, втрати кольору та пошкодження структури волокон. Речі, які варто прати саме в холодній воді:

Машинне прання вовни (светри, шарфи, пледи): запобігає звалюванню та усадці.

запобігає звалюванню та усадці. Шовк: потребує холодної води та делікатного режиму.

потребує холодної води та делікатного режиму. Темні або яскраві бавовняні речі (джинси, футболки, худі): зберігають колір краще при холодному пранні.

зберігають колір краще при холодному пранні. Білизна, бюстгальтери, комбінації: холодна вода допомагає зберегти форму.

холодна вода допомагає зберегти форму. Купальники, колготи, спортивний одяг: гаряча вода руйнує еластичність.

гаряча вода руйнує еластичність. Столовий текстиль: зберігає міцність тканини.

зберігає міцність тканини. Одяг із плямами від крові чи трави : холодна вода краще виводить такі забруднення.

: холодна вода краще виводить такі забруднення. Джинси: рекомендується ручне прання в холодній воді для довговічності кольору.

Для кожного виду речей потрібна бути своя оптимальна температура (фото: Freepik.com)

Що прати в теплій воді

Тепла вода - універсальний варіант для більшості речей, крім делікатних тканин. Вона добре активує мийні засоби та ефективно очищує. Речі, для яких тепла вода ідеально підходить:

Постільна білизна з бамбуку або льону: добре очищується при середній температурі.

добре очищується при середній температурі. Білі речі: тепла вода допомагає зберегти яскравість без пошкодження тканини.

тепла вода допомагає зберегти яскравість без пошкодження тканини. Пастельні та світлі кольори: менш схильні до втрати кольору, тому можуть витримати теплу воду.

менш схильні до втрати кольору, тому можуть витримати теплу воду. Поліестеровий фліс: кольори залишаються яскравими навіть при теплій температурі.

кольори залишаються яскравими навіть при теплій температурі. Сорочки: якщо холодна вода не справляється, можна прати в теплій, якщо дозволяє етикетка.

Що прати в гарячій воді

Гаряча вода краще дезінфікує, але вона може швидко зношувати тканини. Її слід використовувати з обережністю, дотримуючись рекомендацій на етикетці. Найкраще гаряча вода підходить для: