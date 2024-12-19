Як безпечно випрати одяг з водовідштовхувальним просоченням, щоб не пошкодити його

Водовідштовхувальне покриття на одязі є чудовим рішенням для захисту від дощу та вологи. Правильний догляд та стирка є необхідними для того, щоб зберегти ефективність водовідштовхувального покриття.

РБК-Україна (проект Styler) розглядає основні принципи догляду за таким одягом, щоб продовжити його термін служби і зберегти захисні функції.

Чому важливо правильно прати одяг з водовідштовхувальним покриттям

Водовідштовхувальне просочення створює на тканині захисний шар, який відштовхує вологу і бруд. Однак неправильний догляд за таким одягом може призвести до втрати цих властивостей.

Часте використання агресивних мийних засобів або неправильний температурний режим можуть пошкодити водовідштовхувальне покриття. Тому важливо застосовувати спеціальні засоби для догляду за таким одягом, щоб зберегти його ефективність.

Важливо враховувати, що після кожного прання необхідно відновлювати водовідштовхувальний ефект. Знання правильних методів прання дозволить одягу прослужити довше.

Як вибрати правильний мийний засіб

Для прання одягу з водовідштовхувальним покриттям найкраще використовувати м’які мийні засоби без агресивних хімічних добавок. Уникайте використання порошків, що містять відбілювачі або агресивні інгредієнти.

Ідеально підходять спеціальні рідкі миючі засоби для спортивного одягу або одягу з мембранними тканинами. Такі засоби не порушують структуру тканини і зберігають властивості просочення.

Деякі засоби також мають в складі відновлювачі водовідштовхувальних властивостей, що допомагають повернути ефективність покриття після прання. Важливо перевіряти маркування на упаковці, щоб переконатися в сумісності засобу з водовідштовхувальними тканинами.

Правильне прання не зашкодить одягу (фото: Freepik.com)

Температура води та режим прання

Одяг з водовідштовхувальним покриттям краще прати при низьких температурах - до 30-40 градусів. Високі температури можуть пошкодити покриття, що знижує його ефективність. Також важливо вибирати режим прання для делікатних тканин або ручне прання, щоб уникнути механічних пошкоджень.

Якщо одяг сильно забруднений, краще використовувати програму для делікатного прання з низьким віджимом. Програму прання потрібно вибирати залежно від типу тканини і матеріалу одягу. Це допоможе зберегти форму та функціональні властивості речей.

Як правильно сушити одяг з водовідштовхувальним покриттям

Після прання одяг з водовідштовхувальним покриттям потрібно правильно висушити, щоб зберегти його властивості. Не рекомендується сушити такі речі на прямих сонячних променях або поблизу джерел тепла, таких як батареї.

Найкраще сушити одяг на повітрі або в добре провітрюваному приміщенні. Для досягнення кращого ефекту після прання можна використовувати спеціальні засоби для відновлення водовідштовхувального покриття, які наносяться на ще вологий одяг.

Під час сушіння одяг можна злегка погладити праскою на низькій температурі, якщо це вказано на етикетці. Це допоможе відновити водовідштовхувальний ефект і підтримати властивості тканини.

Відновлення водовідштовхувального ефекту після прання

Після кількох циклів прання водовідштовхувальний ефект може зменшитися. Тому важливо регулярно відновлювати це покриття. Існують спеціальні спреї та рідини для водовідштовхувальних властивостей, які можна наносити на сухий або вологий одяг після прання.

Такі засоби створюють новий захисний шар, який дозволяє тканині знову відштовхувати воду та бруд. Важливо дотримуватись інструкції на упаковці і наносити засіб рівномірно, не пропускаючи жодної ділянки.