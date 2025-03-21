Щоб чорне залишалося чорним: головні правила прання темних речей

Чорний одяг виглядає елегантно та стильно, але з часом може втрачати насиченість кольору. Щоб речі довше залишалися чорними, важливо дотримуватися певних правил прання.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає основні правила догляду за чорним одягом, щоб він якомога довше виглядав як новий.

Основні правила прання чорних речей

Перед пранням обов’язково перевірте ярлик на одязі, де вказано оптимальну температуру води та спосіб догляду. Якщо етикетка відсутня, дотримуйтеся загального правила: прати чорні речі у воді температурою не вище 30-40 °C. Делікатні тканини, такі як шовк, шерсть або спортивний одяг, вимагають ще більш прохолодної води - не вище 30 °C.

Щоб уникнути утворення ворсу та білих слідів, шерстяні та ворсисті речі варто прати окремо. Новий чорний одяг може линяти, тому перші кілька разів його краще прати окремо або разом із темними речами.

Завжди застібайте ґудзики та блискавки та вивертайте речі навиворіт, щоб мінімізувати тертя тканини. Якщо чорні речі вже не линяють, їх можна прати разом із насиченими кольорами, такими як темно-зелений, бордовий або синій.

Який мийний засіб вибрати

Для прання чорного одягу найкраще підходять рідкі засоби, оскільки вони добре вимиваються з тканини та не залишають білих слідів. Для делікатних тканин, таких як кашемір або шовк, варто обирати спеціальні гелі з поміткою "для делікатних тканин". Вони містять пом’якшувальні компоненти, наприклад ланолін, який допомагає зберегти м'якість тканини.

Існують також спеціальні рідкі засоби для чорного одягу, які містять компоненти, що зменшують вимивання пігменту. Важливо уникати порошкових миючих засобів з відбілювачами або агресивними компонентами, оскільки вони можуть пошкодити колір.

Для виведення плям підходять кисневі засоби на основі перкарбонату натрію, які безпечні для чорних тканин. Додатково можна використовувати кондиціонери для білизни, але для шовкових речей краще просто ретельно прополоскати їх у прохолодній воді.

Чорні речі можуть бути легко пошкоджені неправильним пранням (фото: скриншот youtube.com/@Dad-howdoIUK)

Як прати чорний одяг вручну

Якщо річ потребує дбайливого догляду, краще випрати її вручну. Наповніть таз водою температурою не вище 30-40 °C, додайте рідкий миючий засіб і розчиніть його. Покладіть речі у воду, а якщо вони дуже забруднені, залиште на 10-20 хвилин для замочування.

Акуратно періть одяг плавними рухами, уникаючи сильного тертя або викручування. Злийте воду, налийте чисту та ретельно прополощіть речі кілька разів, поки вода не стане прозорою. Якщо потрібно, додайте кондиціонер і повторіть полоскання.

Делікатні речі слід обережно віджимати руками або дати воді стекти самостійно. Джинси можна повісити за пояс, а важкі речі, такі як куртки, розкласти на рівній поверхні для висихання.

Як прати чорний одяг у машинці

Перед завантаженням у пральну машину розділіть одяг за типом тканини. Шерстяні та тонкі речі варто прати окремо від щільних тканин, щоб уникнути деформації. Завантажте речі так, щоб вони займали не більше 2/3 барабана, щоб уникнути надмірного зминання.

Використовуйте відповідний режим, наприклад "Делікатне прання", "Шерсть" або "Синтетика". Деякі машини мають спеціальну програму "Темні речі", що допомагає зберегти колір.

Якщо разом із чорним одягом ви перете кольорові речі, оберіть режим "Змішане прання" для зменшення ризику фарбування. Температура води повинна бути не вище 30-40 °C, а швидкість віджиму - 400-600 обертів. Для делікатних тканин функцію віджиму краще взагалі вимкнути.

Після прання вийміть речі з барабана. Якщо вони залишилися надто вологими, дайте зайвій воді стекти або підвісьте речі на деякий час. Джинси можна розвісити на вішалці, а важкі куртки розкласти на рушник або перекинути через перекладину.

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