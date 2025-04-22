Сохраните этот текст: какая должна быть правильная температура для стирки всех типов одежды

Температура воды во время стирки - важный фактор, который влияет на долговечность ткани, яркость цветов и даже гигиену вещей. Как стирать ту или иную одежду, чтобы не испортить ее?
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания Martha Stewart собрало простые советы, которые помогут выбрать правильную температуру воды для стирки разных видов одежды и текстиля.
Прежде всего стоит обращать внимание на бирку с инструкциями к каждой вещи. Если одежда сильно загрязнена, используйте самую теплую температуру, которую позволяет ткань. В случаях, когда есть риск усадки, лучше сочетать теплую или горячую стирку с естественной сушкой.
Холодная вода - самая безопасная для большинства тканей. Она уменьшает риск усадки, потери цвета и повреждения структуры волокон. Вещи, которые стоит стирать именно в холодной воде:
Теплая вода - универсальный вариант для большинства вещей, кроме деликатных тканей. Она хорошо активирует моющие средства и эффективно очищает. Вещи, для которых теплая вода идеально подходит:
Горячая вода лучше дезинфицирует, но она может быстро изнашивать ткани. Ее следует использовать с осторожностью, следуя рекомендациям на этикетке. Лучше всего горячая вода подходит для:
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