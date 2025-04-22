Збережіть цей текст: яка має бути правильна температура для прання усіх типів одягу

Температура води під час прання - важливий фактор, який впливає на довговічність тканини, яскравість кольорів та навіть гігієну речей. Як прати той чи інший одяг, щоб не зіпсувати його?

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання Martha Stewart зібрало прості поради, які допоможуть обрати правильну температуру води для прання різних видів одягу та текстилю.

Золоте правило прання

Передусім варто звертати увагу на бірку з інструкціями до кожної речі. Якщо одяг сильно забруднений, використовуйте найтеплішу температуру, яку дозволяє тканина. У випадках, коли є ризик усадки, краще поєднувати тепле або гаряче прання з природним сушінням.

Що прати в холодній воді

Холодна вода - найбезпечніша для більшості тканин. Вона зменшує ризик усадки, втрати кольору та пошкодження структури волокон. Речі, які варто прати саме в холодній воді:

Машинне прання вовни (светри, шарфи, пледи): запобігає звалюванню та усадці.

запобігає звалюванню та усадці. Шовк: потребує холодної води та делікатного режиму.

потребує холодної води та делікатного режиму. Темні або яскраві бавовняні речі (джинси, футболки, худі): зберігають колір краще при холодному пранні.

зберігають колір краще при холодному пранні. Білизна, бюстгальтери, комбінації: холодна вода допомагає зберегти форму.

холодна вода допомагає зберегти форму. Купальники, колготи, спортивний одяг: гаряча вода руйнує еластичність.

гаряча вода руйнує еластичність. Столовий текстиль: зберігає міцність тканини.

зберігає міцність тканини. Одяг із плямами від крові чи трави : холодна вода краще виводить такі забруднення.

: холодна вода краще виводить такі забруднення. Джинси: рекомендується ручне прання в холодній воді для довговічності кольору.

Для кожного виду речей потрібна бути своя оптимальна температура (фото: Freepik.com)

Що прати в теплій воді

Тепла вода - універсальний варіант для більшості речей, крім делікатних тканин. Вона добре активує мийні засоби та ефективно очищує. Речі, для яких тепла вода ідеально підходить:

Постільна білизна з бамбуку або льону: добре очищується при середній температурі.

добре очищується при середній температурі. Білі речі: тепла вода допомагає зберегти яскравість без пошкодження тканини.

тепла вода допомагає зберегти яскравість без пошкодження тканини. Пастельні та світлі кольори: менш схильні до втрати кольору, тому можуть витримати теплу воду.

менш схильні до втрати кольору, тому можуть витримати теплу воду. Поліестеровий фліс: кольори залишаються яскравими навіть при теплій температурі.

кольори залишаються яскравими навіть при теплій температурі. Сорочки: якщо холодна вода не справляється, можна прати в теплій, якщо дозволяє етикетка.

Що прати в гарячій воді

Гаряча вода краще дезінфікує, але вона може швидко зношувати тканини. Її слід використовувати з обережністю, дотримуючись рекомендацій на етикетці. Найкраще гаряча вода підходить для: